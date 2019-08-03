何君堯點名批煽動 泛民斥誹謗研追究

兩萬人聯署促褫何太平紳士資格

另外，工黨昨帶同兩萬名市民的聯署，到政府總部遞交請願信，要求政府取消何君堯的太平紳士資格。工黨主席郭永健說，網上新聞及何君堯自己發布的片段，顯示他與元朗白衣人握手及拍膊頭，加上他以前曾作出「殺無赦」言論，都是何君堯沒有資格擔任太平紳士的證據。行政署回覆本報時稱，不會評論個別個案。有關撤銷太平紳士的委任，政府會按既定程序，根據《太平紳士條例》採取適當的跟進行動。

何君堯父母墳墓早前被破壞，他在直播時說事件與立法會議員朱凱廸的追隨者有關，稱前面有「生路」及「不生路」，要朱選擇。何昨解釋稱，生路及不生路意思是呼籲朱凱廸「懸崖勒馬」，並非恐嚇，形容自己的言論「頂得住天地，對得住良心」。他批評6月起參與連串遊行示威的群眾都是受泛民煽惑，他點名質疑議員林卓廷、鄺俊宇、朱凱廸、尹兆堅、鄭松泰及區議員譚凱邦，認為他們涉嫌干犯煽動、公眾妨擾、非法集結等罪行，要求警方徹查，「擒賊先擒王」。其記者會拒絕接受記者提問。

林卓廷和尹兆堅昨回應指出，民主派議員站在警民衝突前線是擔當緩衝角色，縮小衝突規模，對指控感莫名其妙及諷刺；反指在元朗暴力襲擊事件中，有人證、物證顯示何君堯涉與事件有關，強烈質疑他是暴力襲擊的組織者、策劃者、煽動者，希望他及早自首，不要再「四圍潑污水」抹黑他人。尹兆堅說，兩個月來，多名建制派議員的言論「不是錯誤、歪理，就是誹謗」，會研究追究。

（反修例風暴）