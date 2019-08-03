監警專組查衝突 警「組織」資料逾月未提交

警方回應稱，警隊會支持及配合監警會履行其法定職能，鼓勵前線警務人員和警察評議會職方協會就該項研究提供相關的經歷和資料。

消息：監警不斷追警方交資料

有委員稱獨立調查更理想

監警會上月2日公布，設專案組審視與反修例有關的大型公眾活動，評估警方行動有否按照程序、法例及指引等，而6月10日、12日的警民衝突、7月1日立法會綜合大樓遭衝擊，會是報告重點。當日監警會主席梁定邦稱，警務處長盧偉聰曾向他承諾會支持監警會工作，並會盡力給予資料。

綜合監警會兩名消息人士，監警會過去不斷追問警方提供有關資料，然而，警方至昨日仍未提供任何資料，令專案組審視工作效率緩慢，而目前距離特首設下的半年限期只剩5個月。據了解，警方向監警會稱仍要「組織」有關資料，稍後才可提交。監警會內有委員認為，政府成立獨立調查委員會徹查事件，效果會更理想。

另外，監警會專案組原定審視6月9日至7月2日發生的大型公眾活動，但由於示威活動不斷，專案組將考慮擴大審視範圍，包括7．21元朗衝突及7．14沙田衝突。監警會將於本月16日召開特別會議，商討如何處理7月2日後發生的示威活動。

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，監警會今次根據條例第81（C）條設專案組審視屬破格做法，但強調當中須靠警方合作；他認為，如警方故意拖延提供資料，做法「好有問題」。

他亦重申，監警會的調查取代不了獨立調查委員會，再加上這訴求已是社會主流共識，政府有責任盡力游說警察四大協會支持，否則無法挽回市民對警隊的信心。

明報記者 何郁慧

（反修例風暴）