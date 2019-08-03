民調：近八成港人支持獨立調查 學者：元朗襲擊後成跨界別訴求 撤回修例主流意見

未曾參與運動者 近七成撐獨立調查

前身為香港大學民意研究計劃的香港民意研究所在7月24日至26日，訪問1007名14歲或以上香港市民。在其他訴求方面，受訪者認為政府應該重啟政改的比率為63%，認為不應將示威行動定性為暴動的有59%；至於特首林鄭月娥應下台，和應釋放被捕示威者，分別佔50%和46%。

以曾否參與反修例運動區分，97%曾參與運動的受訪者認為，應該設立獨立調查委員會，以及全面撤回修例。非參與者當中，68%認為應該設立委員會，58%稱應撤回修例，至於認為應重啟政改者亦佔一半。

對於認為應該獨立調查的受訪者比例，較撤回修例更高，城市大學公共政策學系高級特任講師張楚勇分析，反修例運動發展至今，市民認為警方在執法時出現很多問題，同時覺得要看清楚示威者的衝擊行為，但7月21日元朗襲擊事件發生後，令人質疑警方和黑社會有否勾結，事件令人不安，令更多人支持成立獨立調查委員會。

張楚勇相信，部分市民知道即使政府未正式撤回修例，但政府已宣布修例「壽終正寢」，市民或相信政府不會重提修例，故撤回修例的迫切性，較成立獨立調查委員會低。他強調，現時不止泛民支持者或關心時事的人才留意反修例運動，林鄭兩個月以來「不作為」、只以警察應付示威者，最後令運動遍地開花，連公務員也發起集會，以往是從未發生。

六成受訪者不滿警隊表現

民調同時訪問市民對警隊在一連串公眾事件的整體表現評分，以0分代表非常不滿意、10分非常滿意計，61%受訪者不滿警隊表現（0至4分），滿意的有25%（6至10分），整體平均分3.3分。以年齡層區分，14至29歲受訪者中，91%不滿警隊表現，相反65歲或以上者，有43%滿意警隊表現，佔該年齡層最多。

受訪市民中，44%認為示威者過度使用武力，認為沒有使用過度武力的則有29%，表示「一半半」者有25%。

危機成因林鄭責最高 外部勢力最低

另外，對於造成現時管治危機的最重要因素，以0分代表完全不重要、10分代表十分重要計，最多人認為林鄭月娥是最重要因素，達7.6分，香港警隊和中央政府亦有7.1分。至於民主派有5.6分，「外部勢力」有4.7分，是11個選項中，重要分最低的兩個選項。

明報記者

（反修例風暴）