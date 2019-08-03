巴士空總港鐵工會籲罷工 機管局航企準備應變

國泰：致力維持航班正常

香港航空有一群員工向公司發出公開信，包括機師、空中服務員、地勤人員、飛機維修員、工程師及後勤寫字樓員工，他們呼籲員工當日以大罷工方式參加各區自發組織的遊行集會，冀政府回應民間五大訴求。

機管局回應稱，會與航空公司、貨運公司、服務供應商等準備應變措施，確保機場運作正常。國泰航空企業事務部則回覆，首要任務為旅客提供可靠服務，將致力維持航班正常，減低不便。

花旗：法例賦予發聲權 可彈性上班

金融界方面，花旗銀行香港及澳門區行長伍燕儀發內部信件，提及尊重及擁抱言論自由，稱法例賦予大家發聲的權利，並呼籲員工及其家人注意安全。花旗發言人確認信件，重申員工若上班途中遇困難，或有安全問題，可與主管商討彈性上班。

法興銀行亦發內部通知，提醒同事下班後攜同手提電腦回家，有需要時在家工作，但「如果員工既不想在辦公室工作，亦不想在家工作，可以根據既有機制請假」。法興發言人回應稱，尊重員工參與任何形式的合法社會活動。

港交所則稱，下周一會如常運作，重申港交所致力維持市場穩定運作。

（反修例風暴）