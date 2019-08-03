醫護集會稱萬人參與 醫生批政府「癌症當傷風醫」

「醫院不會落閘，要求警察公平執法」

大會昨稱高峰時有10,321人參與，警方則指有1300人。集會上有醫生、護士、放射治療師、視光師等輪流發言，包括醫學界立法會議員陳沛然。現場亦設「連儂牆」讓參與者寫下心聲，當中有人寫上「醫院不會落閘，要求警察公平執法」等字句。

參與集會、任職九龍中醫院聯網的外科醫生說，元朗白衣人襲擊事件令他感到「原來一個很腐敗的政府，其實你不喜歡政治，政治會來找你，你走在街上會被人打，原來穿錯衣服（顏色）就會被人打，不論你是藍色還是黃色，只要在元朗就會被人打」。他又將處理反修例風波比喻為治病，「個人有病或者香港有病，你首先要跟病人講真話，原來在港掌權的人是不講真話，見到香港正在流血或有急症癌症，現在卻當作傷風感冒去治療」。他認為，若醫生明知病情的根源，卻不提供適當檢查，就正如港府不願成立獨立調查委員會；加上事件發酵至今仍沒有官員問責下台，等同沒有提供適當治療方法。他批評港府沒有對症下藥，不是專業失當、不肯講真話的醫生，就是不合資格的「無牌醫生」。

發起人批警醫院搜捕 損醫患關係

集會發起人之一、衛生服務界選委劉凱文說，集會期望重申醫護捍衛別人私隱的重要、控訴警察用過量武力對待示威者等。他說警方早前在公立醫院搜捕示威者，令醫患關係破裂，期望透過集會為醫護人員打氣。被問到行動會否升級及罷工，他以前線醫護身分表示未能「落力」支持，而其他醫護在衡量過不影響病人之下罷工，他不會阻止。

公醫協會：難響應罷工 保持專業

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦認為，作為醫護難以響應罷工，但理解其他職系的訴求及行動，她指病人輪候覆診、做手術的時間長、「已經好慘」，認為醫護在風波中保持專業，是對不專業公僕的「當頭棒喝」。

對於市民發起下周一罷工及七區集會，醫管局表示會密切留意大型群眾活動及交通情况，各公立醫院會因應需要作出應變，當日亦會啟動重大事故控制中心，監察及協調各醫院服務。發言人稱理解員工表達意見的行為，相信醫護會以病人安全及服務為優先。

（反修例風暴）