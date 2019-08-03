周一三罷 社福界2000人響應 中大表明不追究罷工 教區：寬鬆處理

廠商會施榮懷：燈油火蠟誰寬待

全國政協委員、香港中華廠商會永遠名譽會長施榮懷表示尊重各人表達意見的權利，但不支持罷工，亦不明白為何僱主要特別寬待罷工者，「開門做生意，燈油火蠟錢又有誰寬待呢？」施提醒，目前經濟下行壓力大，罷工將影響全港僱主和僱員，籲社會理性解決政治問題，免經濟雪上加霜。

料33社福單位關閉 39有限度服務

由30間社福機構組織組成的「反送中社福聯合陣線」昨宣布，至昨午逾2000名社工及同工稱會罷工，屆時有33個單位關閉，分別涉長者、青少年、戒毒、智障者、新來港者及少數族裔等服務，另有39個單位提供有限度服務。陣線發言人吳偉明稱，相信會有更多同工加入，若特首林鄭月娥不盡早回應五大訴求，不排除罷工規模升級。

本身屬於香港基督教服務處反送中關注組的陣線發言人尹天賜稱，收到社署便條指彈性處理青少年服務的受眾年齡，由最高24歲升至29歲，估計想涵括更多受示威影響的市民，但他指不應由他們安撫政府惹怒的人，盼政府能處理。7月27日在元朗被捕的社工劉家棟昨稱，現時罷工是合適時機，呼籲同工參與。

社會福利署發言人呼籲，社福業界表達意見時應確保服務不受影響，署方至昨日沒收到津助機構參與行動的通知，社署會留意機構的處理是否符合其人力資源政策。

學界響應「三罷」 有學生會取消迎新營

同時，學界亦響應「三罷」。中大向部門主管發電郵，重申員工可申請個人休假，並可不說明請假原因，沒提前請假而沒上班者，其所屬部門或單位需向人力資源處報告，將以無薪或扣假等形式處理。中大社會科學院院長趙志裕則發電郵稱，過去54天社會動盪，故發兩張「Well-being day coupons」，每張可換半天假。中大回覆稱尊重員工表達意見自由，不會對參與罷工僱員採取任何處分或追究行動。

港大醫學院學生周一則舉行「罷課不罷學」集會。港大學生會法律學會及浸會大學學生會分別宣布將取消迎新營，浸大迎新營會改為迎新日。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機向教區部門主管或堂區主任司鐸發信，稱理解員工關心時局，欲以自己的假期回應罷工呼籲，教區認為在維持必要服務下，可寬鬆處理，「使這顆東方明珠早日脫離困境」。

7區集會 兩區未申不反對通知書

至於8月5日的「全民罷工 七區開花」集會，民主黨議員區諾軒說除了荃灣和沙田沒申請不反對通知書，其餘各區均正申請（見表），暫沒後備方案。他指各集會均屬和平、理性、非暴力，參考沙田遊行經驗，若警方不反應過度，相信不會釀衝突。警方回覆已接獲擬於周一在中區、旺角、大埔、黃大仙及屯門舉行公眾活動的通知，會按機制考慮是否發出不反對通知書，另密切留意沙田及荃灣的活動，評估風險，調配適當人手維持秩序。

明報記者

（反修例風暴）