50新聞主任公開信：對政府不作為忍無可忍

公開信提到，部分警務人員連番對示威者使用過分武力、對個別暴力行為視若無睹，擔心警隊「濫用公權力和失職的行為會動搖市民對公務員的信心」，令市民認為公務員無法不偏不倚執行職務，令公務員辛苦建立的專業形象毁於一旦，促請政府成立獨立委員會徹查，重建市民對政府的信心。

稱政府內部聆聽意見渠道已失效

信件又稱，修例風波至今，不同職系、不同部門的公務員紛紛以聯署、集會等方式發聲，證明政府聆聽同事意見的「既定渠道」已失效，形容為數不少的公務員就政府對事件的不作為，已達忍無可忍地步，「迫不得已以其他方式促請政府盡快回應訴求」。

根據公務員守則，所有首長級人員、政務主任、新聞主任及警務處的紀律部隊人員，均禁止參與任何政治及助選活動。聯署特別註明，聯署不代表政府新聞處或所有新聞主任。政府新聞主任共有300多人，今次聯署者佔職系近六分之一人。

（反修例風暴）