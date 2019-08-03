旺角遊行上訴成功 縮水改行大角嘴

此外，明日西環及將軍澳分別有集會及遊行加集會，兩區的康文設施包括香港單車館、中山紀念公園游泳池等會提早關閉。

「旺角再遊行」申請人伍永德昨晚表示，上訴委員會更改警方決定，遊行路線仍由晏架街足球場出發，但主要會在大角嘴一帶遊行，終點為奧海城附近的櫻桃街。警方至昨晚截稿前仍未公布具體遊行路線。

伍表示遊行被改到大角嘴，會影響表達訴求，但他認為過往遊行上訴均敗訴，今次算是「小勝」。

周日西環將軍澳集會 商場屋苑落閘

此外，有市民原定明日在西環發起遊行及集會，警方只批准在堅尼地城科士街臨時遊樂場集會。籌委會昨表示，會移師卑路乍灣公園集會，正申請不反對通知書。有位於西環的商場已準備周日落閘關閉出入口，石塘嘴的商住大廈美新樓前日發通告，稱明午1時起會關閉地下商場兩個出入口捲閘。商場內雜貨店負責人陳先生表示，雖然警方只批准集會，「（示威者）一定（遊）行，但不擔心安全，這段時間示威者都未打爛過商舖的玻璃」。他說周日生意額約佔整星期三成，明日不會做生意，「會有些微影響，始終我要交租，但沒有埋怨哪一方」。與中聯辦相隔數個舖位的地產舖負責人莊先生表示，在該處開店10年，中聯辦外常有遊行，但近期衝突是前所未見，該舖沒鐵閘，只有玻璃牆，他希望衝突不會殃及旁邊商舖。

明日將軍澳亦有遊行及集會，屋苑維景灣畔服務處前日發通告，稱或會因應情况關閉部分出入口。西貢區議員周賢明表示，區內不少屋苑計劃明日增派保安，近日他亦收到不少居民反映區內很多地盤有木板、竹枝等，他已要求相關政府部門盡快清理。

新民主同盟立法會議員、西貢區議員范國威表示，日前已向區內各商場查詢，大部分商場都表明不會主動要求警方進入，但部分大型商場如新都城中心未有回覆。將軍澳遊行路線途徑的東港城屬新鴻基地產旗下，新地稱明日商場會加強保安、物業管理及客戶服務人手，住宅服務處亦會留意事態發展。

（反修例風暴）