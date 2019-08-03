罷工取態不一：有人請假 有人憂缺工會保障

多人戴口罩 稱羅智光言論恐嚇

對於羅智光的公開信，任職政府部門工程技工、30歲的陳先生（化名）認為是對公務員的恐嚇，「反而激勵咗我參加集會」；稱自己已下班，是以個人身分出席集會，沒違政治中立原則，「幾年前警察都有大型集會，佢哋都好有立場」。陳說「以我理解『忠誠』不是對某一個司長，而是要對得起市民」，而政府過去最大問題就是沒回應市民訴求，所以他要出來發聲；然而，陳選擇戴上口罩，希望「保護自己」。

至於下周一的罷工，陳說會緊守崗位，認為這也是對市民負責的方法之一，又說上司沒就罷工施任何壓力。

現職中級公務員的A小姐亦戴上口罩出席集會，「現時太多人被起底」。她認為出席集會或多或少會衝擊政治中立原則，但強調自己已下班，有集會權利。她暫未有計劃響應下周一罷工行動，「罷工始終要有工會支持，才能得到保障」；部門亦未有就罷工表態或有特別安排。

親中團體促炒人 怕被「點相」

46歲余先生在政府部門任文職，戴上口罩的他表示，近日有親中團體要求政府解僱參與集會的人，所以擔心被「點相」。余表示已為下周一罷工行動請假，「我合乎程序請假一天，上司不能阻止」，至於會否長期罷工，他暫未看到社會上有此需要，認為一天足以向政府施壓。

（反修例風暴）