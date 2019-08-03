罷工取態不一：有人請假 有人憂缺工會保障

【明報專訊】政府周四發嚴正聲明表示絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，明言會嚴肅跟進違規情况。在昨晚的公務員集會，本報訪問到的公務員均戴上口罩出席，他們表示擔心被秋後算帳或被「起底」。有在政府部門擔任工程技工的出席者批評，公務員事務局長羅智光前日發公開信是恐嚇，反而激勵他參與集會。有中級公務員表示不打算響應下周一罷工，稱因沒有工會支持，擔心不受保障。
多人戴口罩 稱羅智光言論恐嚇
對於羅智光的公開信，任職政府部門工程技工、30歲的陳先生（化名）認為是對公務員的恐嚇，「反而激勵咗我參加集會」；稱自己已下班，是以個人身分出席集會，沒違政治中立原則，「幾年前警察都有大型集會，佢哋都好有立場」。陳說「以我理解『忠誠』不是對某一個司長，而是要對得起市民」，而政府過去最大問題就是沒回應市民訴求，所以他要出來發聲；然而，陳選擇戴上口罩，希望「保護自己」。
至於下周一的罷工，陳說會緊守崗位，認為這也是對市民負責的方法之一，又說上司沒就罷工施任何壓力。
現職中級公務員的A小姐亦戴上口罩出席集會，「現時太多人被起底」。她認為出席集會或多或少會衝擊政治中立原則，但強調自己已下班，有集會權利。她暫未有計劃響應下周一罷工行動，「罷工始終要有工會支持，才能得到保障」；部門亦未有就罷工表態或有特別安排。
親中團體促炒人 怕被「點相」
46歲余先生在政府部門任文職，戴上口罩的他表示，近日有親中團體要求政府解僱參與集會的人，所以擔心被「點相」。余表示已為下周一罷工行動請假，「我合乎程序請假一天，上司不能阻止」，至於會否長期罷工，他暫未看到社會上有此需要，認為一天足以向政府施壓。