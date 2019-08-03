萬人公僕集會 促獨立調查 當年撰公務員守則 王永平：絕不存在向個人忠誠

明報記者

特首林鄭月娥昨晚出席一活動時被追問公務員集會及何時回應社會訴求等問題，她並無回應。政務司長張建宗昨早表示，公務員在公餘時間以市民身分做事並無問題，但不能以公務員名義，作出與政府看法不同的事，否則令外界有錯覺，認為公務員與政府立場有分歧、對着幹。

「香港人加油」「公務員加油」聲響徹

公務員集會昨晚7時開始，往遮打花園人流絡繹不絕，遮打花園、遮打道、終審法院外、花園道天橋等都站滿人，身在外圍的參加者無法聽到台上發言，就自發喊叫口號，場內場外台上台下，一聲一聲「香港人加油」、「公務員加油」，響徹中環。

大會邀請前政務司長陳方安生、立法會議員、高教界等不同人發言，全程設即時手語傳譯。集會期間一度下大雨，但參加者無因而離去，至晚上約9時18分，大會宣布集會結束，台上不停呼籲參加者和平散去，稱「這是對公務員最大保障」；有人離開時一邊大叫「星期一！罷工！」

發起人之一、運輸事務主任張家寶在台上讀出宣言，表示公務員作為體制一員，為港人服務，大是大非之際要「是其是、非其非」，若袖手旁觀，有負公僕之責。宣言亦懇請特首及有關官員積極回應撤回修例及成立獨立調查委員會，因「只有重建市民對政府信心，方能使施政重回正軌」。

公務員事務局前局長王永平說，他當年撰寫公務員守則，「政治中立是我寫的」，故有資格說「今次集會無違政治中立」。他稱有人認為政治中立等於向政府、向特首忠誠，但實際上公務員「絕不存在向個人忠誠」，而是向體制、社會、市民忠誠，維護核心價值，故參加者毋須因公務員事務局長羅智光的公開信而緊張。

王永平續說，公務員表達政治訴求並無問題，「公務員守則第一條，都是我寫的，是堅守法治，無人可超乎法治」，若政府作出違反法治的事，公務員有責任指出。對於政府以「暫緩」、「壽終正寢」等字眼形容《逃犯條例》修訂，而非正式通知立法會撤回草案，王認為「是人治不是法治」，而讓獨立調查委員會調查事件，則是法治的表現，故大會提出的兩項訴求正是堅守法治。

前政務司長陳方安生亦獲邀發言，她說優秀、高效、高士氣、中立的公務員團隊，需要特首及管治團隊體恤民情，保護公義才能夠管治香港。

顏武周：可搣走公務員身分 搣不走香港人身分

包括顏武周在內的5名發起人，在集會尾聲上台，台下的人高呼「多謝」。顏武周表示，公務員屬體制一部分，要站出來並不容易，但「搣得走我公務員身分，搣不走我香港人身分；我們的前途可以犧牲、香港人前途不可犧牲」。顏說是次集會是凝聚公務員聲音，不違政治中立，不擔心秋後算帳。

（反修例風暴）

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