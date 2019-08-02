功能組別選民減1900 教育IT界跌幅最大

截至昨日最新數字，功能組別選民共229,072人，較去年減1862人，當中教育界選民跌最多，減1080人至84,625人；其次是資訊科技界，減814人至7322人。資訊科技界立法會議員莫乃光認為，數字與早前該界別有選民涉種票無關，解釋稱不少選民一向會待選舉年才入會登記做選民。

體藝文化界增8.2%

整體跌勢下，部分界別選民仍有增加。以人數計，當中以醫學界增加最多，升290人至1.17萬人；其次是體育、演藝、文化及出版界，增240人至3163人，增幅達8.2%。建築、測量、都市規劃及園境界第三，選民增217人至8005人，建測規園界立法會議員謝偉銓表示，該界別選民每年穩定增加約200人，主要是剛畢業及完成考牌的年輕人，「作為（界別）代表，新加入、新成為選民的，也希望接觸到，看看他們在這方面有無什麼訴求，尤其現時情况，不滿情緒會多一些」。