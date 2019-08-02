超區涂謹申選區 選民多15％ 淨增率最高

涂：或有利選情 未必因反修例

奧運選區今年有934名新登記選民，較去年淨增長則為892人，該區現有6762名選民。涂謹申表示，若新登記選民中，年輕人比例較高，對其選情或有利，但他稱其選區流動性較高，不少人搬出搬入，未必全因為反對《逃犯條例》修訂風潮而登記做選民，加上中資機構在區內持有多個單位，部分為員工宿舍，容易出現「一屋多姓」的情况。

在反修例運動中，涂謹申曾在立法會主持民主派承認的法案委員會，並迫使建制派的法案委員會未能順利舉行。

周浩鼎鄺俊宇選區 改劃後選民一增一減

另外，民建聯副主席周浩鼎所屬的離島東涌南選區，同樣經歷改劃，今年選民淨增長率為9.58%，高於全港水平，現時選民人數達1.27萬人。至於民建聯主席李慧琼和街工梁耀忠所屬選區，選民淨增長率均低於全港水平，不過梁耀忠的葵青區葵芳選區，新登記選民人數達1252，為5人中最多。

郭偉強上屆自動當選 選區新登記千人

另外，其他雙料議員方面，工聯會郭偉強所屬的東區和富選區，今年新增1017名選民，近半為40歲以下，淨增長742人，該區現有9688名選民。

上屆區選中自動當選的郭偉強回應稱，相信市民在30歲以後都是奮鬥的時間，已在社會有一定閱歷和穩定收入，較關心社會穩定和發展；對於相關數字會否影響其選情，他說會努力做好，過往成績街坊有目共睹，可留待街坊判斷。