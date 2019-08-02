上環居民「被登記」屯門選民 有人報稱居診所

選舉處：錄39宗懷疑偽冒

甘乃威昨日說，早前接到居於上環的李先生求助，懷疑身分證資料被盜用作選民登記。李先生從事運輸行業，去年送貨往一屯門屋邨，他6月17日新登記為上環區內選民後，接獲選舉事務處來信，指他6月4日亦有登記為選民，報稱住址為上述屯門屋邨，惟他從未居於屯門。此外，李先生去年底曾更改姓名，該份報稱居於屯門的選民登記表，填寫的為其舊名字。

去年屯門屋邨送貨 曾登記身分證

甘乃威引述李先生稱，送貨時屋苑保安一般會要求他登記身分證資料，估計其資料或因此被盜用。甘乃威稱，現時必須憑身分證正本才能投票，推斷或有團體需要就選民登記「交數」；他曾提議李先生報警，惟李擔心人身安全，不敢將事件轉交警方調查。

甘乃威料有團體需「交數」

網民發起查冊防種票

臨時選民登記冊昨日發布，至本月25日為上訴期，公眾可往選舉事務處等地查閱；「連登討論區」有帖文呼籲查閱選民登記冊，包括檢視自身地址有否被他人登記、已去世親友是否仍在登記冊內，以及不尋常地址，稱盼去除建制種票或「幽靈票」。

有南區民主派人士昨查閱臨時選民登記冊，在香港仔選區的社區主任黃銳熺稱，有選民報稱居於香港仔賽馬會診療所，惟到現場觀察後，發現該選民報稱居住的2E室並不存在，質疑為何有人自稱在公立診所留宿。民主黨社區主任黎熙琳稱，華富邨華基樓1樓並無住宅單位，卻有一名選民報稱居住該層。

南區區議員柴文瀚憂慮，簡單查看臨時選民登記冊已發現當局未有效解決登記混亂問題，甚至政府物業亦未能主動發現錯誤，將與區內民主派集體申訴。