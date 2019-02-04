選民首破400萬 淨增30.5萬 學者：建制上屆得票贏不足兩成者 區選勢危

首投族近6萬新登記 淨增長1.1萬

今年新登記選民中，被視為首投族的新登記選民達5.83萬人，其次分別為31至35歲組別（4.64萬人）、21至25歲（4.38萬人）。長者的新登記數字明顯偏低，最低為66至70歲的1.23萬人，其後71歲或以上的1.36萬人。若與去年選民數字相比，以31至40歲選民淨增長最高，增長近7萬人（多13.1%）。

31至40歲選民淨增長最高

以18區區議會統計，若與去年相比，離島區選民淨增長近兩成，比例為各區之冠；其次為深水埗區，較去年增加逾一成。若以選民人數較去年淨增長計算，增加最多的為觀塘區（3.17萬人），其次為沙田（2.92萬人）及元朗（2.86萬人）。

離島區淨增長近兩成冠18區

若將今年選民數字與2015年區議會選舉對比，選民增長最高的地區分別為沙田（5.42萬人）、元朗（5.03萬人）及觀塘（4.92萬人）；以比例計算，離島區增長達25%，元朗區增長16.9%；西貢區增長亦有16.2%。

新登記佔整體近一成

學者：反修例「最激怒年輕人」

城市大學公共政策學系高級特任講師張楚勇表示，新登記選民佔整體選民近一成，增幅甚大，原因明顯與反修例一事有關，估計新選民會積極投票。他解釋，建制派過往一直藉地區工作催谷選民登記，可動員的新選民已「七七八八」，非建制派這方面的空間大得多，尤其過往年輕人選民登記率一向最低，「但今次最被激怒的卻是年輕人」。他預計，年底區選投票率有機會達六成，因建制派亦對選情緊張、會拚命催谷，加上不少淺黃、中間選民均感憤怒。

張楚勇粗略統計，區選一般投票率約四成，只要多出約10個百分點的選民投票，票數上已較上屆多約四分之一，意味若建制派區議員在2015年區選中，以少於兩成的選票差距勝出，年底選情將「好危」，差距較小的搖擺區更是「輸梗」。

民主黨立法會議員涂謹申稱，若年輕人因關注「反送中」一事而做選民，投票時會較傾向非建制派，但認為建制派發動地區網絡登記的選民人數亦不少。另他觀察到在選民登記周期尾段，不少人因政治風潮主動登記，故整體而言，預計較多新登記選民傾向非建制派。

工聯會立法會議員郭偉強稱，新登記選民數字大幅增加的原因，「任何可能性都可以發生」，認為市民整體公民意識加強亦是好事。

就選民資格提出申索或反對的法定限期為本月25日。選舉事務處發言人稱，若已申請登記為選民，但未能在登記冊找到其姓名，或發現資料紀錄有誤，可親往當局提出申述，若認為有關選民無資格登記，可親自提出反對。另外，選舉處因需時核實資料不完整、或需要申請人提供補充資料的個案，約1萬名申請人提交的資料，或未能載列臨時選民登記冊，選舉事務處會提醒申請人補交資料。

換智能身分證影響

提示3.2萬人更新住址交文件

選舉事務處稱，早前有選民換領新智能身分證時，受入境事務處電腦系統技術問題影響，當局已全面核對去年12月27日至今年5月底受影響選民相關資料，發現所得資料與選民登記冊約3.2萬名選民資料不同，已聯絡有關選民提示更新住址及提供所需文件，若未及更新住址，選民仍可於原有住址所屬選區投票。

明報記者

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