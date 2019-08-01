7．27 fb貼文「大大力打」 瑪嘉烈骨醫惹網民聲討

該醫生上周六的帖文附有多張「打石膏」培訓照片，並寫上「若有斷手斷腳出現，一個不留，打完即走。哈哈，入得尼（嚟）就預左比（畀）我地打，大大力打；若不然，也可能要出手術刀」。該帖文昨在網上流傳，眾多網民批評該言論有違醫德，發動一人一信向瑪嘉烈醫院、醫管局、醫委會、骨科醫學院投訴；有人在網上貼出多張瑪嘉烈醫院職員證的相片以「割席」，表明與該醫生立場不同。

陳沛然籲小心言論別增撕裂

瑪嘉烈醫院發言人回覆，針對最近於社交媒體上一些留言，醫院一向有提醒所有同事，應抱一視同仁及專業態度服務病人，而公立醫院在治理病人時，一向以病人的生命及安全為首要考慮，醫護人員會繼續秉承專業精神，為市民提供優質醫療服務，醫管局亦有既定機制接受市民投訴。

醫學界立法會議員陳沛然亦於網上發言稱，不同意以言入罪，現在可以做的是盡力證實事件真偽，口誅筆伐不能幫助社會，呼籲醫護人員緊守崗位，用心照顧病人，服務香港人，並小心言論，不要增添撕裂和矛盾。他說，醫療工作以人為本，醫護之間和而不同，醫護人員不會在工作審查政治顏色背景，工作時秉持專業精神，亦不會過問病人的政治背景。

醫學會會董佘達明因在該帖留言「咪玩啦，你又唔係北區或屯門做嘢」，亦遭到網民攻擊。他稱自己「躺着也中槍」，稱留言只是陳述事實，不明白為何受攻擊。他不希望政府以言入罪，亦盼社會各人不要以言入罪、隨便聲討，以群眾壓力公審他人。

（反修例風暴）