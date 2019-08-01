特稿：警嫂設專頁 盼解警民仇恨 「勿為一時士氣犧牲聲譽」 促獨立委會公允調查

明報記者 陳柔雅

反修例運動之初，本身是家庭主婦的Sunny從沒料到會演變至今天局面，連串衝突使警民關係跌至最低點，「黑警」等口號在遊行及示威場合中不絕。雖然是俗稱「警嫂」的警員妻子，Sunny是其是、非其非，沒被身分蒙蔽雙眼，「有些事對與錯很鮮明」，如對有警員在制服示威者後仍圍毆他，感到不恥。談起元朗白衣人襲擊事件，她滿腔憤怒，「沒可能會這樣」，質疑警隊高層或指揮官有問題。不過，她仍深信警隊大部分人包括其丈夫都是好警察。

深信警隊多為好警察

多次遊行 丈夫沒阻止

每個人背負不同身分，警員家屬以外，她常強調自己是香港人，多次現身反修例遊行及示威，和平表達訴求，「丈夫不會阻止我，只是叫我不要衝」。丈夫近日多次加班在示威前線執勤，她偶爾會擔憂其安危，「但更擔心的是他們會做錯決定」，平日會時刻提醒他「要執法，但不要去打他們（示威者）」。眼見年輕示威者無懼危險及被捕風險走在前線，她感擔憂，不時詰問：「這些小朋友承受得到嗎？」

嘆警成「政治棋子」

上水衝突感指揮出問題

運動不斷發酵，政府一直拒回應民間五大訴求，示威遊行未止息。「作為小市民，我不知政府想怎樣」，Sunny說警員要維持治安，但政府「令大家知道和平示威沒有用」，於是警民衝突只會愈演愈烈。「政府不回應，是將示威者與警員擺上枱，警員是間接幫政府擋子彈。」她慨嘆警員成了「政治棋子」，唯一可解決矛盾的政府卻不為所動。

直至上水、沙田衝突，她感到警方指揮出問題，處理手法不好，令市民對前線警員抗衡情緒更高漲。她認同示威者理念崇高，但亦有感近日暴力升級，「你升級，我（警方）升級，其實雙方都知會變成怎樣」，恐怕最終流血收場。

整合片段盼助多角度了解

Sunny遂與3名警員家屬合作籌備「警員親屬連線」facebook專頁，整合及上載多場警民衝突片段，冀公眾多角度了解事件，「不只是憑一張相就判斷一切」，也上載警員家屬心聲，為警員送上支持。如今她以警員家屬身分現身說法，「為社會帶來新聲音，希望可以有新局面」，化解對立面，亦不欲再見家人成為政治風波的磨心。

Sunny希望政府回應市民訴求，成立獨立調查委員會化解仇恨，「這是最公允的做法，可以澄清，也可懲戒」。她也質疑警隊高層恐怕「揹鑊」而不希望成立委員會，但她始終認為犯錯的人要勇於承擔，「不要為了一時士氣犧牲警隊聲譽，再這樣下去，警民關係再也無法挽回，是不值得的」。她們已就此訴求發起聯署信予特首林鄭月娥。

（反修例風暴）