董建華：運動組織精密 美台或幕後推手

本身是團結香港基金主席的董建華昨在基金午餐會致辭。他說，「別有用心的外國政客和反華勢力……煽動港人的恐共情緒，破壞內地與香港的關係」，目的是令香港「變成反抗中央的基地，作為牽制中國的棋子」。

董建華承認民生問題「長期缺失」，使社會鬱結，令部分青年看不到前景，將不安、焦躁和無奈情緒，透過街頭政治宣泄。他說特首林鄭月娥已表示會汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民情，積極回應社會所求，他相信政府會正視社會深層次矛盾的根源，大刀闊斧改革，重燃社會希望。

他又說，在爭取暫停紛爭的時候，有4個原則非常重要，包括：國家主權不容挑戰；香港穩定不容破壞；暴力行為不能繼續；民間聲音不能不聽。他強調為政者必須虛心聆聽不同意見，不斷研判社會形勢，調整思維，檢討策略，制定最能穩定局面、推進發展的政策。

林鄭赴駐軍酒會 司令：堅決支持施政

另外，解放軍駐港部隊昨傍晚舉辦建軍酒會，董建華、林鄭月娥、中聯辦主任王志民等均有出席。駐港部隊司令員陳道祥說，近日香港發生一系列極端暴力事件，挑戰香港法治及社會秩序，威脅市民生命財產安全，亦嚴重觸碰一國兩制的原則底線，絕對不能容忍，對此強烈譴責。他說駐港部隊堅決支持林鄭月娥帶領政府依法施政、支持警方嚴正執法、維護國家主權安全和香港繁榮穩定。

（反修例風暴）