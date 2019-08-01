警長屢指扣扳機瞄群眾 警稱只裝布袋彈

稱舉槍免生命受威脅

警方事後強烈譴責示威者肆意襲擊市民及警員，強調會調查所有非法及暴力行為，絕不姑息。警方指當晚警員被示威者投擲雜物及淋潑刺激性液體，有警車車身玻璃碎裂，3名警員受傷；另24名警員被襲擊或淋潑刺激性液體，5人送院；另有兩男子被示威者毆打。

警方稱，前晚約9時半，兩輛警車駛離葵涌警署執行職務時，示威者突然向附近警員淋潑刺激性液體，約一小時後，警方得悉有市民在葵芳港鐵站附近遇襲，遂派員到場，兩名警員返警署途中被大批示威者包圍。

翻查傳媒所拍片段，當時一名持雷明登霰彈槍的警署警長及一名持圓盾及戴頭盔的警員，由葵芳港鐵站步行返回葵涌警署途中被示威者包圍，警員曾揮棍打示威者，示威者對抗曾圍毆警員，多人在葵芳站外巴士總站朝警員投擲垃圾桶、雨傘及雪糕筒等，多次擲中兩警，警署警長曾施放胡椒噴劑，沿路至少五度水平舉槍指向人群，食指曾扣在扳機上。

警方解釋，該名警員被多人襲擊，為保護自己免生命受威脅或身體受嚴重傷害，舉起已裝上布袋彈的長槍戒備，又指警員被襲期間被搶去防暴頭盔。早前警方曾在鎮壓示威者時配備發射布袋彈的雷明登霰彈槍，其槍柄有橙色條紋及「less lethal」（低殺傷力）字眼，而前晚警署警長所持一柄則沒有。

民權觀察籲警思考怎避免衝突

民權觀察成員王浩賢說，片段顯示市民多次朝警員方擲雜物，僅一至兩名警員在場，按指引可使用最低武力保護人身安全，不過他質疑警方部署，尤其在警民關係緊張下，不應僅讓數名警員處理群眾衝突，「否則警員在受威脅下就會使用好強硬或高級武力回應」。

（反修例風暴）