教大張仁良函林鄭 促講明「撤回」修例科大史維：社會持續爭調查 政府應回應訴求

倡設跨界別公開對話平台

張仁良昨午原定在校內與師生公開對話，但因風暴而延期。他昨早向全校發信並見傳媒，他說如果政府宣布撤回修例，可消除多人心中的誤解及疑慮，為「有理性及真誠對話創造條件」。他認為應設立一個跨界別、公開的對話平台探討各種問題，亦希望政府釋出最大誠意。

張仁良說，自6月以來有大型示威遊行及衝突，對局勢感憂心及悲哀，感到現時「好似不是我們認識的香港」。他說任何暴力都不應縱容、姑息及助長，目前情况愈來愈危險，「如果我們還不做點東西，不排除擦槍走火」。

青年受傷被捕感心痛 眼泛淚光哽咽

至於警方有否使用過度武力及需否成立獨立調查委員會，張仁良說，若成立公開對話平台，「任何看法、建議，都可以放到平台，大家坐着理性溝通和討論」。對於近日有年輕人受傷及被捕，他說感心痛及傷感，一度暫停發言，眼泛淚光。他又稱，自己不完全明白年輕人上街的原因，但會嘗試理解，8月將與不同學生見面。

教大學生會表示，張仁良說已去信特首林鄭月娥，並表達學生會與林太公開對話的意願，但學生會多次重申不接受在特首沒回應兩大訴求前與她公開對話，張對此卻隻字不提，批評他漠視大專學界的訴求。

對話前須回應兩訴求

學生會：校長隻字不提

學生會又稱，反修例運動至今「警黑合作」、「警察濫權」等不斷發生，44人更被控暴動罪，張卻沒有回應，質疑「聲稱社會要建立對話平台，卻不回應學生訴求，與學生溝通嚴重不足」。

另外，科大校長史維向師生發信，表示關注社會漸漸無法忍受不同觀點的情况。他認為這場運動大部分參與者均以和平方式追求公義、民主及言論自由，非常不幸地，這心態在近日事件不被鼓勵。他又稱，過去數周包括元朗等地區的事件，社會持續要求調查，促請政府應展現勇氣及領導能力，就訴求作出回應及行動。

中文大學學生事務處昨向全校學生發電郵，稱校長段崇智今日會與學生會面。

（反修例風暴）