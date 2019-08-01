警揮盾襲記者 記協攝記協擬提訴訟

警：未收到記者葵涌遇襲報告

聲明提到，兩協會將向政務司長張建宗及警務處長盧偉聰提出嚴正交涉，尋求法律意見向警務處提出訴訟。警方回應稱未有收到記者前晚在葵涌遇襲的報告，又稱高度關注每宗涉及襲擊記者的暴力事件，呼籲任何人目擊事件經過，或可提供任何有關資料，立刻與警方聯絡。 任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴。

前晚《蘋果日報》一名攝影記者在警方防線前後退，表明記者身分並舉手示意正離開，被警員先後兩次以警盾推撞，第二次警員突然衝前，用警盾揮打其頭部，記者嘴角遭擊中倒地。另一警員向一名身穿印有「PRESS」及「記者」字眼反光衣的香港電台女記者揮動警棍，記者退後轉身離開並表明記者身分，警員仍追前及再三揮動警棍。香港電台節目製作人員工會嚴厲譴責警方惡意阻撓採訪，質疑警方執勤時情緒失控，「嚴重妨礙新聞自由，意圖扼殺公眾知情權」。

前晚數名記者拍攝持槍警員期間，警員朝多方向包括記者發射胡椒噴劑，混亂期間一名NOW新聞記者眼睛被胡椒噴劑噴中，需送院治理。

（反修例風暴）