清理連儂牆控襲擊 學生稱被𧨾去警署

到署始知被捕 警反問「冇同你講咩」

涉普通襲擊的徐同學接受記者電話訪問指出，獲悉天秀路「連儂牆」遭破壞，遂與陳姓同學往清理及修復，兩人前晚9時許到場，約20分鐘後，一名穿灰衣男子上前指罵並攝錄他們，其間更推撞陳數次，他們初時未有理會，其後該男子與陳姓同學走至天秀路足球場，徐追上時見該男子仍繼續攝錄，因擔心樣貌被拍攝，於是打開長傘遮擋，詎料被對方指控打人。

警員到場分別向3人問話，徐稱只是到隧道撿垃圾，亦配合出示身分證，其間警員稱要帶他到警署助查，他引述警員「喺度協助唔到調查，要返去先問到嘢」，及後他被帶上警車，沒收電話，過程中警員沒提及會拘捕他。徐被帶進天水圍警署一間搜查室，探員告訴他涉嫌普通襲擊被捕，他聽後十分驚訝，探員隨即反問「乜佢哋冇同你講咩？」，徐同學形容是被警員「𧨾去警署」。

昨凌晨2時許，徐同學獲准保釋離開警署，逗留警署期間聽到外面有人大叫，「知道有人支持，很感動」，對於有人向包圍警署者射煙花則感驚訝及心痛。他續說於反修例運動中，只參與和平遊行及在「連儂牆」幫忙，對於被捕感無辜和憤怒，「只要我無做錯，應該冇咩嘢」。

立法會議員鄺俊宇跟進事件，並協助兩學生尋求義務律師協助。

（反修例風暴）