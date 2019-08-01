登記車主稱車牌周初被盜 未有報案

本報查閱涉事私家車所掛的車牌登記資料，發現為一名姓羅男子持有的黑色日產七人車，與案發時的黑色豐田私家車明顯不符，懷疑該私家車掛上他人車牌行事。據了解，羅的座駕於本周初被人偷去車牌，惟當時未有報案，警方暫時仍未尋回涉事豐田私家車。

區議員：附近鄉村有賣煙花 疑為來源

元朗區議員李月民表示，元朗區鄉村內部分士多及小店有售賣鞭炮、煙花等物品，價錢由50至200元不等，每逢大型節日不時有人燃放煙花，過去警員已多次破獲非法藏有煙花爆竹案件。李稱，由於黑色私家車疑使用假車牌，相信要追蹤身分有一定難度。

傷者：煙花耳邊爆開

根據網上多段短片所見，事發時群眾於天水圍警署門外聚集，一輛黑色豐田私家車於警署對面向人群發射多枚煙花，其間未有停車，並高速駛離現場。事發時參與聲援的郭先生被煙花擊中，手被灼傷起水疱，救護員到場為他敷冰袋治理，他稱當時聽到疑似放煙花的響聲，並見有火光射向人群，他形容在場市民均感到震驚，「（有煙花）在我耳邊爆開」。

另一名傷者魏先生亦表示聽到「標標標」5下巨響，回頭一看即發現一輛私家車在對面行車線高速駛過，並向人群發射多枚煙花，「（煙花）發放得很低，不覺得他射警署，似是射我們」。

（反修例風暴）