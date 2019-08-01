登記車主稱車牌周初被盜 未有報案

【明報專訊】天水圍警署昨凌晨被聲援市民包圍時，一輛黑色私家車高速駛經警署對面天耀路現場，並向警署及人群發射多枚煙花。有傷者稱該車輛明顯瞄準群眾射擊。本報翻查涉事私家車車牌資料，發現登記資料與車輛特徵不符，懷疑該私家車掛上假車牌。有區議員稱天水圍附近鄉村常有鞭炮、煙花等爆炸品售賣，不排除為用作襲擊的煙花來源。
本報查閱涉事私家車所掛的車牌登記資料，發現為一名姓羅男子持有的黑色日產七人車，與案發時的黑色豐田私家車明顯不符，懷疑該私家車掛上他人車牌行事。據了解，羅的座駕於本周初被人偷去車牌，惟當時未有報案，警方暫時仍未尋回涉事豐田私家車。
區議員：附近鄉村有賣煙花 疑為來源
元朗區議員李月民表示，元朗區鄉村內部分士多及小店有售賣鞭炮、煙花等物品，價錢由50至200元不等，每逢大型節日不時有人燃放煙花，過去警員已多次破獲非法藏有煙花爆竹案件。李稱，由於黑色私家車疑使用假車牌，相信要追蹤身分有一定難度。
傷者：煙花耳邊爆開
根據網上多段短片所見，事發時群眾於天水圍警署門外聚集，一輛黑色豐田私家車於警署對面向人群發射多枚煙花，其間未有停車，並高速駛離現場。事發時參與聲援的郭先生被煙花擊中，手被灼傷起水疱，救護員到場為他敷冰袋治理，他稱當時聽到疑似放煙花的響聲，並見有火光射向人群，他形容在場市民均感到震驚，「（有煙花）在我耳邊爆開」。
另一名傷者魏先生亦表示聽到「標標標」5下巨響，回頭一看即發現一輛私家車在對面行車線高速駛過，並向人群發射多枚煙花，「（煙花）發放得很低，不覺得他射警署，似是射我們」。