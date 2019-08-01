3年輕人連儂牆被捕 數百市民天水圍警署外聲援 疑套假牌車煙花射人群6傷

明報記者

警方稱前晚9時許，有人在天水圍天秀路15號一條行人隧道向牆壁噴油漆，其後懷疑發生衝突。警方初步調查後拘捕3男子，分別以涉嫌刑事毁壞及普通襲擊拘捕16歲姓陳少年；涉嫌普通襲擊的16歲姓徐少年；涉嫌刑事毁壞的26歲姓廖男子。事件中，一名52歲姓梁男子，疑被陳以手襲擊，及疑被徐用雨傘襲擊，由元朗警區刑事調查隊跟進。52歲姓梁男子報稱胸口及手紅腫，廖報稱肩痛，兩人清醒送往天水圍醫院治理。

指揮官向人群舉中指 問「咩手勢嚟㗎」

事件消息傳出後，數百名市民包圍天水圍警署，要求警方釋放3名年輕人，警署關上鐵閘，部分警員持盾及警棍戒備。天水圍分區助理指揮官在警署外與包圍者交涉，根據香港大學學生會校園電視拍攝片段，指揮官向在場人士舉中指，質問「呢個咩手勢嚟㗎」，隨即返回警署內，亦有警長及警署警長先後向眾人解釋事件。其中兩名青年於昨凌晨近2時獲保釋，由親友陪同下離開。

及至昨凌晨2時許，一輛黑色私家車高速駛至天耀路天水圍警署對開時，向警署及聲援人群發射多枚煙花，煙花落在警署外牆及人群，傳出多下爆炸聲，眾人爭相走避。消防及救護員接報到場為傷者急救，事件造成6人受傷，其中5人需由救護車送院治理。本報翻查涉事私家車車牌資料，發現登記資料與車輛特徵不符，懷疑該私家車掛上假車牌（見另稿）。

兩私家車避煙花相撞兩人傷

另外，一輛白色私家車疑閃避煙花時與九巴私家車相撞，九巴私家車被撞至剷上石壆花槽，2人輕傷送院。警署對開路邊留下疑似爆破後的煙花殼，警方刑事調查隊及爆炸品處理組其後到場蒐證，大部分市民至昨凌晨4時許始陸續散去。

案件列襲擊致造成實際身體傷害、行使虛假文書、車內盜竊及非法燃放煙花爆竹，交由元朗警區重案組跟進調查。警方強烈譴責暴力行為，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查。

區議員：市民爭相走避似打仗

事發時到天水圍警署了解的元朗區議員周永勤表示，有人向警署及人群施放煙花，眾人爭相走避，部分人走到馬路，險象環生，「現場氣氛恐怖，好似打仗」。

（反修例風暴）