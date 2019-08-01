特寫：被告「變裝」擋鏡頭 支持者撐傘「護送」

親人陪上庭 被告雙手顫抖拒訪

數以百計到場聲援市民多是年輕人，他們身穿黑衣、戴上口罩，站滿法院前的太安街行人路。雨勢漸大，強風把示威者的傘都吹反了，天文台宣布下午將改發8號風球，眾人未有去意，不斷喊「光復香港，時代革命」口號。佔中9人當中的朱耀明、鍾耀華及陳淑莊均到場聲援。

多名被告在聲援者夾道支持下陸續到達法庭，不少人神情從容；其中22歲涉暴動罪青年緊緊挽着女親人手臂，當記者上前訪問時，其雙手顫抖起來，囁嚅地表示拒絕受訪，匆匆步入大樓。

冒雨等候 大樓有人派衣服飯糰

早上9時半開庭，支持者一直留在庭外在風雨下等候，不少披着雨衣的支持者不停說「好凍」，其後陸續進入大樓不同樓層避風雨，其間有人派發替換衣服及毛巾等，供衣履盡濕的人替換及抹身，亦有人送上食物如飯糰及麵包，在支持者手上一個傳一個。

下午約1時，所有案件提堂完畢，有被告離開前「變裝」，其中任職國泰機師的被告原本穿全套深藍色西裝，提堂後到廁所換上黑帽、黑衫褲及「黑超」，戴上口罩，更衣期間由朋友在廁格外看守，之後才離開。步出法院時，不少被告及家屬撐着傘擋記者鏡頭，守候電梯大堂兩旁的支持者亦一起「噗、噗、噗」打開雨傘，同時大叫「沒有暴徒，只有暴政」，「護送」被告離開。

明報記者

（反修例風暴）