聲援者眾擠出馬路 警車途經遭圍

4人坐馬路 被勸「害咗班義士」

昨早8時半，法院外圍開始有人流聚集，群眾從法院大門分成左右兩排，從西灣河太安街延伸至鯉景道及太康街交界，連法院對面的私人屋苑逸濤灣及港島民生書院外也站滿人。

部分人早上9時半左右一度走出太安街馬路，又有4人坐在馬路上，惟有另一批市民大叫勸告「上番去行人路啊！」、「會害咗班義士！」最後各人放棄佔路，但因聚集人數眾多，部分人仍被擠出行車路，行走太安街的車輛需繞過群衆前行。

昨午1時半左右，一輛警方小巴駛入法院外的太安街，聲援眾被告的市民見狀，隨即起哄，以手及雨傘拍打警車，又向車頭風暴防護網攝入樹枝等雜物，甚至有人幾乎扯脫防護網，其後有較年長的人阻止，又代為向車內警員致歉，警車最終倒駛至愛信道離開。

阻毁警車 年長者代向警道歉

8號風球近2時掛起，支持者開始陸續散去，大雨傾盆而下，有人在法院門外派發雨衣及拖鞋。本來有人欲留守法院，但傳來一聲叮囑：「不要留，要安全回家！」於是，數以百計支持者由法院步向西灣河港鐵站，邊行邊叫「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」。途人靜靜看着隊伍在暴雨中緩緩前行，口號響遍街道。

（反修例風暴）