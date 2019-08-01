7‧28被捕 楊政賢：40人關警署「蒸籠」一 天

要求手機放證物袋不理 警電筒照眼

楊政賢周日在國際金融中心外的天橋被警方以阻差辦公罪名拘捕，拘留近48小時後未遭起訴，至前日深夜獲准保釋。他離開葵涌警署時向在場支持者說，自己被捕後手機被沒收，多次要求警員將手機放在密封證物袋內，但警員沒理會，將他帶返葵涌警署後再次出示其手機，楊要求見值日官，但遭警員以電筒照射眼睛，問：「你那麼吵是否要入冷氣房？」他說警員於深夜押他回家搜查，驚動及騷擾其家人，批評警員以「酷刑」嚇怕示威者。

楊昨接受訪問時憶述，自己與40多名被捕者被關在「蒸籠一樣」的停車場內20多小時，坐在硬的膠椅上，無法後靠或睡眠，有女被捕者疑似熱衰竭不適，才獲警員安排到有風扇吹着的座位上；有被捕者要到醫院，被全身扣上鐵鏈，猶如重犯。

聞同行被控暴動 羈留室傳哭聲

楊政賢說到有被捕同伴年僅10多歲時，一度哽咽。他引述被捕者當中，有人說曾想移民，最終希望留港爭取自由。他其後和部分被捕者被帶到羈留室，「有人唱歌，大家還討論保釋後可以吃什麼」。他說，被捕者後來被逐一召離羈留室見警員，有人返回時說自己被控暴動罪，「成條巷12個牢房（羈留室），有人在哭，有人不知如何是好，有『囚友』同我說：『10年以後出來也不知如何。』他們非常驚恐，非常徬徨」。楊批評當權者「以年輕人鮮血、自由，換取他們的利益」。

警方回應稱，任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

（反修例風暴）