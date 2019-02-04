查手機見遊行照 「拮手指」抽DNA 港人穿黑衣北上 扣6小時寫悔過書

經羅湖公幹出事 「不少黑衣人被查」

設計工作室「無事無事研究所」昨午在facebook專頁稱，有員工日前到羅湖接收食品廠生產的月餅樣辦，過關時因穿黑衣而被公安截查，對方檢查其手機時看見他曾參與反修例遊行的相片，繼而就被強制取出回鄉證入境，移交至內地公安局審查，扣留6小時至凌晨，寫悔過書方准離開。該工作室稱一直盡量不提政治取向，但今次要提醒大眾，若到內地勿穿黑衣，並刪除手機內與政治相關的照片和影片，「內地公安可以一句『覺得你有可疑』，就檢查手機及將你扣押，毫無準則可言」。

涉事工作室員工昨晚回覆本報時憶述，當日過了香港關口和羅湖橋，就被邊檢人員攔截，當時不少穿黑衣的人亦被抽查，要求開啟手機檢查，當發現手機內有反修例遊行相片和片段，就被送往另一房間審問和登記，他登記時更被「拮手指」取DNA，其後未被告知原因下，直接送往公安局覊留室等候及取口供，問他去了遊行多少次、政治立場、家人名稱及年齡、畢業的大學等資料，最終須在悔過書承諾不再參與遊行示威，及當場刪除手機的遊行相片及片段，才能離開。

「最近忙這類事」 邊檢：有權查手機

事主強調只參與了6月16日的遊行，民陣當日稱有200萬人參與，他當日走至金鐘，未有留守。他說當日過關時穿的黑衣沒有任何字句，質疑若內地認為他有敏感資訊，為何不直接拒絕他入境。他說短期內不敢再到內地。

有羅湖邊檢部門人員稱有權要求檢查被懷疑者的手機，但沒有證實上述細節。他又說，最近一段時間都在忙「這類事情」，但未透露從何時開始。早前有周日返深圳的人稱，關口加強截查黑衣人，懷疑他們在港參加示威。

人權監察：違一國兩制 港府應反映

人權監察總幹事羅沃啟認為今次內地「將網撒得很闊」，藉此殺雞儆猴，但做法違反一國兩制，不能接受，港府應向中央政府反映。立法會保安事務委員會副主席涂謹申亦認為這踐踏一國兩制，本港發生的事應由本港司法制度處理，內地公安要求港人承諾放棄在港遊行示威的自由，亦相當嚴重，「（特首）林鄭月娥曾稱，只要和平示威就是愛香港，即是現在連愛香港都不能了」。

身兼行政會議成員的港區全國人大代表葉國謙稱，單憑涉事港人的描述，難以評論事件，但認為本港「暴徒」屬少數，大多數人是和平遊行，目前網上有不少遊行相片，又有不少人穿黑衣，自己亦「經常穿黑衣」，若單單因而被截查，「有點奇怪」。

明報記者

（反修例風暴）