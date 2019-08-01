「檢控人員」公開信 斥鄭若驊「只懂向特首叩頭」

律政司：指控沒事實根據

公開信以律政司信箋發表，聲稱來自「一群檢控人員」，批評鄭若驊其身不正、亦非刑事法專才，處理涉大型公眾活動的案件時主要考慮政治因素，在無充分證據、無合理機會達至定罪，或不符合公眾利益情况下堅持檢控，「視檢控原則如糞土」；又稱梁卓然未能做好把關工作，只求明哲保身。

信中稱香港法治面臨前所未有衝擊，7月21日元朗「警黑勾結」事件令所有人震驚憤慨，絕對支持成立獨立委員會調查。消息稱公開信最少獲5名檢控官同意發出，包括高級檢控官，有指鄭若驊、梁卓然在反修例風暴期間，每周都與警方開會。

消息：鄭與檢控專員每周晤警

大律師、公民黨黨魁楊岳橋說，律政司刑事檢控科現時首當其衝，處理爭議案件，然而卻有消息指鄭若驊和梁卓然常與警方開會，質疑檢控上可否做到無畏無懼及中立；律政司在控告44名7．28衝突中示威者暴動罪，亦見配合警方，憂慮律政司能否做到中立、法治把關者的角色。

不願具名的建制派律師認為，昨有遭控暴動罪的被告提堂，未來不論裁決如何，都會損害律政司的公信力，舉例若被告輕判，或致外界有聲音認為控告上沒盡力。該人稱，信件部分內容針對鄭若驊及梁卓然，有施壓之嫌，因當下屬表示不同意、指檢控方向錯誤，梁卓然若要繼續檢控都會受到壓力。

（反修例風暴）