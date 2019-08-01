準夫婦周日結婚 被拒離港度蜜月 護士被控 同業稱僅現場救援

該對準夫婦為38歲男被告湯偉雄及41歲女被告杜依蘭，二人報稱居於半山。代表二人的資深大律師潘熙透露，杜依蘭擁港大碩士學歷，夫妻二人一同營辦健身中心；案發時兩人只是協助同案最年輕的16歲女被告李宛叡，不讓她跌倒。他稱二人已在婚姻註冊處排期，下周日結婚，正如所有新婚夫婦都打算去度蜜月，希望申請離港。潘熙力陳二人屬成熟的成年人，「唔係15歲細路仔」，早上9時至晚上12時都需要工作，亦有生意上的社交，因此望法庭不要頒下宵禁令，最終不獲批准。

被指參與暴動的被告來自多個行業，包括教師、護士、理髮師及廚師等，有5人報稱無業。報稱任職機師的30歲被告廖頌賢，辯方透露他是機長，主要負責歐美航線，一個月工作10多天，若無法離港則無法繼續工作。裁判官原本不准他離港，但其後接納辯方陳辭。就被告之一、28歲女護士陳永琪，一班醫護昨向香港護士管理局發信，指陳永琪衝突當日在現場負責人道救援工作，卻被起訴，譴責港府罔顧人道精神、缺乏人倫道德，冀局方對陳不採取追究及法律行動。

案中唯一被控兩罪（暴動罪及襲警罪）的33歲被告莫卓煇，控方指控他被捕時襲擊總督察鄧智兆。據資料顯示，鄧智兆為警務處前處長、現任全國政協委員鄧竟成的兒子。

（反修例風暴）