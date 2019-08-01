7．28暴動案 辯方稱未明言實際行為 九成被告30歲以下 14學生 1人沒現身

45人分4案 3涉暴動 機師准離港 其餘須宵禁

45名被告（44人控暴動）報稱職業包括機師、教師、護士、保良局兒童之家的福利工作員等，當中14人為學生。控方昨將全部被告分為4案處理：

■首宗指控3名被告在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，被控一項暴動罪；

■第二宗涉24名被告共兩罪，首罪控告24人於德輔道西近皇后街一帶參與暴動；次罪兼控告被告莫卓煇（33歲）在宜必思香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆；

■第三宗涉17名被告，指他們於干諾道中及文華里交界參與暴動；

▓第四宗涉及一名24歲男子陳子謀，控告他一項藏有攻擊性武器罪，即管有一支伸縮警棍。

控方申請將案件押後至9月25日再訊，以便警方進一步調查。22歲被告甄凱盈沒現身，法庭正式向她發出拘捕令。署理總裁判官羅德泉批准其餘被告保釋，其間不得離港，須遵守宵禁令、每周到警署報到等，只批准任職機師的30歲被告廖頌賢在工作期間離港。羅官又稱案件涉及人數太多，考慮其後轉至配套和設施較佳的西九龍裁判法院處理。

代表部分被告的資深大律師潘熙，以及大律師陳偉彥昨在庭上均曾形容控方證據薄弱，未能說明被告當日作出哪些實際動作或哪些犯罪行為。據了解，控方目前針對各被告的指控中，大部分內容只涉當日過千名集結者的作為，未有明確說明各被告的實際作為。

據悉相關指控指出，7月28日約5000人參加遮打花園集會期間，大量人離場及遊行至中聯辦方向，警方曾宣布該集結未經許可，並呼籲公眾避免前往德輔道西和干諾道西一帶。

控方指「置身其中」參與暴動

首宗暴動晚上約7時在西區警署一帶發生，其間警方在西源里18號拘捕3名被告，包括準夫婦湯偉雄和杜依蘭，以及16歲女生。第二宗暴動約7時45分至8時半發生，控方形容警方多次要求群眾離開，惟群眾仍繼續佔據馬路，警方遂展開掃蕩行動，至蓮香居一帶時，過千名備有盾牌、頭盔、面罩和手套的群眾利用路牌、鐵馬等製成路障阻路，並向警方投擲磚頭等物件，及在警方防線前用激光燈。控方指出，涉案24名被告當時置身其中（amongst the group of persons assembled）參與暴動。他們後來在警方清場時遭攔截和拘捕，其中一人期間用拳打中總督察鄧智兆的胸口。

搜出頭盔鎅刀摺疊刀等

第三宗暴動，控方稱警方約晚上9時45分轉到上環站一帶掃蕩時，再有過千群眾製路障、向警方擲磚，及在警方防線前用激光燈。控方指出，涉案17人置身其中及參與暴動，並在警方清場期間遭攔截和拘捕。警方從各被告身上搜出頭盔、口罩、鎅刀、摺疊刀、噴漆和六角匙等物件，各被告在警誡下保持緘默。

2016年旺角衝突首提堂 控方指被告向警擲樽擲磚

翻查報道，參與2016年旺角大衝突的本土民主前線前發言人梁天琦等36人，被控暴動罪首次提訊時，控方指被告案發時用自製武器衝擊警方防線，並向警察投擲玻璃樽、磚頭、垃圾桶等物品，致兩輛警車及多架車被毁、10處地方起火，89名警員受傷。

【案件編號：ESCC1843-46/19】

明報記者

（反修例風暴）

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