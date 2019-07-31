逾百金融業者明快閃示威 部分下周一罷工

數名金融界從業員昨晨透過Telegram群組，呼籲金融界從業員參與反修例活動，至早上9時已有逾千人加入，決定明晚7時於中環遮打花園舉行10至15分鐘「快閃」抗議，以叫口號、舉標語等方式表達支持成立獨立調查委員會等「五大訴求」。活動義務召集人「華爾街狠人」（化名）表示，截至昨傍晚已有180人表明出席「快閃」活動。亦有群組成員透過上傳用紙條掩蓋員工證的相片，表明參與下周一罷工，所屬公司涵蓋匯豐、渣打、花旗等銀行，亦有摩根大通、摩根士丹利等外資大行，更有不少是中資銀行員工，涵蓋23家銀行及金融機構。

本報記者昨以電郵向13家銀行查詢罷工事宜及緊急應變機制，東亞銀行表示，該行各部門均備有業務應變計劃以應付突發情况。恒生發言人表示，該行會密切留意事態發展。匯豐發言人回覆查詢時表示，尊重員工對社會不同議題的看法。首要考慮是員工的安全，以及對客戶的服務。

另外，政府委任的兒童事務委員會，21名非官方委員中，17人聯署致函特首林鄭月娥，要求成立大眾期望的獨立調查委員會，同時建構促進各方溝通的大平台，讓政府與群眾代表展開對話，化解矛盾。

（反修例風暴）