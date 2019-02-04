不合作運動阻地鐵近4小時 緊急掣被按120次

地鐵表示遺憾 陳帆籲顧及他人需要

港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，昨晨觀塘線、荃灣線、將軍澳線及港島線分別有車站被人干擾列車運作，月台安全掣及列車內緊急掣分別被按動76次及47次，令列車未能按時開出。鄭對有關行為表示遺憾，稱《港鐵附例》要求乘客不要胡亂按動緊急掣，明白市民想表達意見，但亦希望能顧己及人，不要阻礙列車運作。港鐵其後補充，觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線共有超過66班次受影響，並有12次車門受阻。

運輸及房屋局長陳帆表示，尊重市民在和平、理性及不滋擾他人下表達意見，呼籲表達意見時要顧及其他一般市民需要，不應在繁忙時間滋擾鐵路運作。

候接駁巴士人龍長數百米

昨早7時許，調景嶺站內有人於月台按下列車安全掣，有戴口罩者用身體及背囊阻礙車門關閉，令列車無法開出，有早上7時50分抵站往黃埔方向的列車，被阻超過1.5小時仍未能開出，警員到場處理。港鐵一度暫停調景嶺至觀塘列車服務，有乘客轉為等候港鐵接駁巴士。在油塘站外的茶果嶺道，有數百米人龍排隊等候接駁巴士前往藍田及觀塘。

至9時15分，觀塘線列車局部開通，約5分鐘才有一班車開出。與此同時，有巿民行出調景嶺站轉乘巴士、小巴、港鐵接駁巴士，巴士總站處處有人龍，九巴加開過海巴士協助疏導人流。港鐵安排接駁巴開往觀塘，途經藍田及油塘，人龍由巴士總站延伸至調景嶺站A出口對開，打四轉「蛇餅」，至10時許人龍才逐漸消散。

有示威者其後到北角站發起不合作運動，港島線銅鑼灣站至太古站列車服務暫停近1小時，示威者及後離開北角站，轉乘渡輪往紅磡站，抵埗後散去。港島線北角站服務則於11時許恢復。

有乘客感無奈但理解 有乘客不滿推撞

在「不合作運動」期間，有乘客不滿受阻鼓譟，有人情緒激動至要由警員帶走，有乘客推撞在場者。從事貿易生意的林先生表示，自己須9時上班，早上8時抵達調景嶺站時發現港鐵服務受阻，未能按時上班，他形容現時局勢是「情緒海嘯」，不能再隔岸觀火，對「不合作運動」感無奈但理解。莊先生同樣受行動影響而遲到，他自言支持民主，但認為昨日行動沒用，未達理想先阻到人，日後會用選票反對「支持不合作運動」的人。

（反修例風暴）