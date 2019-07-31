林鄭民望評分30.1 又見歷任特首新低

林鄭宴請國際本地商會 不通知傳媒

林鄭月娥昨日繼續不通知傳媒下，在禮賓府宴請國際和本地商會代表，稱近月社會紛爭不利香港向前發展，會盡一切努力處理，又稱暴力不能解決任何問題，希望各界一同維護香港的法治精神。

香港民研隨機訪問1002名市民，反對林太任特首的受訪者佔70%，支持有21%。研究所主席鍾庭耀表示，林太競選特首時曾說若得不到主流民意支持會辭任，今次民調逾三分之二受訪者反對她任特首，數字有參考價值。

民調亦顯示，受訪者對香港現時政治狀况的最新滿意率淨值（滿意率減不滿率），較上月跌7個百分點，低見負82個百分點；民生狀况滿意率淨值跌2個百分點，至負43個百分點，兩項淨值均創1992年有紀錄以來新低。

政治及民生滿意率淨值1992年來新低

與去年中比較，受訪者對港府的觀感淨值（好感率減反感率），大跌36個百分點，至負32個百分點；對內地政府的觀感淨值跌19個百分點，至負26個百分點。相反，受訪港人對台灣政府的觀感淨值，急升25個百分點，至33個百分點。至於受訪者對國家主席習近平的評分，較去年中大跌12.3分，至47.1分。

另外，民主黨主席胡志偉昨接受港台訪問，批評建制派反對成立獨立調查委員會是錯判形勢，他強調成立委員會是社會共識的「最大公因數」，有助港府重建管治基礎。行會成員葉國謙認為，現時成立委員會將打擊警方士氣、不符現實，重申目前已有監警會機制調查，他亦感覺到大部分行會成員都有此看法。

（反修例風暴）