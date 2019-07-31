千公僕支持8‧5罷工 部門收風應變 涉52部門 促回應五大訴求

跨部門公務員昨晚發出以「本着良知 與民共行」為題的聲明，呼籲同事積極參與周五公務員集會，亦支持下周一罷工及集會，要求政府回應市民訴求。聲明重申，政府須盡快回應早前聯署信的訴求，立即就啟動修例以來的連番失誤成立獨立調查委員會，盡快就擴大行政長官及立法會選舉辦法的民意授權基礎展開討論。至昨日經核實工作證明文件後的聯署人數達1138，來自52個政府部門。

公務員事務局回覆，公務員是維持香港社會穩定繁榮非常重要的基柱，同事在目前困難時刻要繼續秉持專業精神，緊守崗位，另會按照公務員規例和守則處理有關事宜。

全港7區集會 文宣組稱「和理非」活動

網民擬下周一於沙田、荃灣、屯門、黃大仙、大埔、旺角及金鐘7區集會，並發動全港「三罷」，即罷工、罷課及罷市，要求政府回應民間五大訴求。「三罷及七區集會文宣組」稱集會為「和平理性非暴力」，有信心獲發不反對通知書。職工盟總幹事蒙兆達說正思考如何配合行動，料會呼籲罷工，但細節仍待公布。他亦呼籲僱主體諒及彈性處理罷工的僱員。

有公務員向本報記者表示有意參與罷工，也有人醞釀「組隊」罷工。繼警務處後，最多人數的部門依次為消防處、食環署、康文署、房屋署及入境處，佔整體介乎6.1%至4.9%。本報記者昨向上述部門及社署查詢，有否制定方案應對罷工及如何確保服務不受影響，其中消防處回覆，留意網上有不同群眾活動，深信在社會最困難時刻同事能秉承部門「救災扶危、為民解困」的傳統，時刻緊守崗位。社署表示部門會密切留意情况，秉持專業精神為市民服務。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，由工會發起罷工，參與罷工的僱員屬工會成員，才受法例保障，不少公務員盼工會發起罷工，但他說工會發起罷工有既定程序，包括須經會員大會通過，過程需時，另也考慮到罷工集會或發生衝突，擔憂會員人身安全。據《公務員事務規例》，若公務員無執行職務，當局亦有權扣減薪金。

網民申周六「旺角再遊行」

另有網民準備本周六舉辦「旺角再遊行」，申請不反對通知書的伍永德昨表示，已應警方要求把遊行人數由1萬減至5000，並提供200個糾察。他說因會使用康文署場地，故被要求購買保額不少於650萬元的保險，但他不準備購買。遊行路線原以花墟球場為起點，他接受警方意見改為由晏架街足球場遊行至麥花臣球場。他對獲發不反對通知書的信心不太大，但說縱遭反對，相信仍有港人出來。

明報記者

（反修例風暴）