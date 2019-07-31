大學畢業全力抗爭 兼職慳使買裝備

買食物贈「手足」印文宣 樣樣要錢

阿Teg今年沒有如過往的暑期般頻頻兼職掙錢，預留時間參與連場抗爭，自費購入頭盔、眼罩、「豬嘴」防毒面罩，加上買食物贈「手足」、印文宣，粗略估計花了逾千元。沒太多收入的他說，花多了錢便「慳點使」，未至於三餐不繼。前晚有網上帖文稱抗爭青年缺錢吃飯，呼籲「助養兒童」，有人「課金」張羅裝備，有人送出大批食肆現金券，盼由社工、區議員等轉贈示威者。阿Teg稱自己捱得到，希望有心人的物資可留給中學生或其他需要幫忙的人。

籲送物資勿派錢 防「大做文章」

阿Teg稱眼見有示威者只戴N95口罩防催淚彈，獲贈較佳保護力的裝備當然好，另送食物上前線亦可取。他稱，市民的建議很有心，但他擔心直接送現金會遭人扭曲原意「大做文章」；直接請食飯亦有被人辨識到身分的危機，籲同路人小心。每次示威行動，基本上都有物資從四方八面而來，不乏街坊及熱心人捐贈，他稱最不忿有人口出惡言稱是外國勢力支持，「我們從沒收錢，自己出錢買物資，卻被人攻擊」。

出錢又出時間，阿Teg說不算什麼犧牲，「以死明志嗰班、畀人拉咗嗰班才叫犧牲，不希望再有人會犧牲」；他亦感謝有心人願意以不同渠道幫助，盼市民繼續集會遊行發聲。他說自己為年輕一代也不抗爭的話，「就會係我哋欠咗下一代」。

市民購大疊禮券 交區議員「助養」

「助養」計劃一呼百應。屯門區議員譚駿賢稱，有市民昨早到其辦事處放下一疊快餐店禮券，說「可唔可以幫我交畀啲朋友仔」便離開。譚稱經考慮決定在示威活動「留耐啲」親自向示威者奉上禮券。他稱曾在前線接觸不同年輕示威者，「問他們有無需要，他們好可愛，一定話無，總是覺得其他人比他們更有需要」。他又說，年輕人首要顧及人身安全，也要顧肚皮，有需要時，不要介意接受市民一點心意。

沙田區議員趙柱幫亦稱，前晚開始網上有人稱「示威後生仔無飯食」，「主要都係示威支出好大，甚或有年輕人因政治立場與家人不同而被封鎖零用」，街坊得悉後昨日主動送大批超市、餅店現金券，他承諾定必交到年輕人手上。此外，理大學生會發起註冊物理治療師義診，抗爭者如有關節扭傷、肌肉拉傷等可預約治療。

（反修例風暴）