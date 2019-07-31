4警協會晤張建宗 稱警隊政府團結

稱理解道歉論 盼張公開解釋

4個協會代表包括警司協會主席陳民德、警務督察協會主席伍偉基、警察隊員佐級協會主席林志偉，以及海外督察協會代表，他們在警務處長盧偉聰帶領下，昨早11時到政府總部與張建宗會面。陳民德在會面說，張建宗上周的言論引起很多同事關注和不滿，雙方在會面中坦誠交流，知道司長說話的意思，「我們現在理解」。他期望張建宗未來能在公眾場合解釋他當日言論的意思。

指「絕對不是」向市民道歉

陳民德亦引述張建宗稱，他非常支持和諒解警隊同事的辛苦，再次提到很支持警隊工作。陳重申，「現時警隊和政府是一致的、團結的」，又稱希望盡快維持社會秩序。被問到他說警隊和政府站在同一陣線，是否意指警隊亦向市民道歉，他答道「絕對不是」。他說就元朗事件，高級指揮官已在不同場合解釋過當時情况，希望大家明白，又稱警隊執法時確實遇到很多困難，包括市民無理刁難、刻意阻礙等。

司長辦公室發稿衷心感謝警

政務司長辦公室昨發新聞稿，重申張建宗絕對支持和肯定警隊的執法工作，並高度表揚和衷心感謝警務人員在這困難期間，雖承受莫大壓力，仍能無畏無懼、克盡己任、緊守崗位，共同發揮專業精神，致力維持社會治安，保障市民生命財產。

（反修例風暴）