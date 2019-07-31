看衝突直播 婦胡言亂語怕黑白衣人 現急性壓力反應 需服藥治療

忘記新聞內容 猛問「是否要開槍」

私人執業精神科醫生、精神科醫學院副院長（教育事務）林美玲上周接獲求助，一名60歲女士7月21日看元朗白衣人襲擊和上環衝突的新聞直播至凌晨3時，起牀後情緒不安、哭泣、心跳加速、無法睡覺和胡言亂語，重複問「我在哪裏？」、「是否要開槍？」、「是不是要打我？」等。該女士其後忘記7．21新聞內容和情緒混亂時的情况，但每當看見穿白衣或黑衣的人時情緒反應便再出現，她在兒子陪同下求醫，證實患急性壓力反應，需接受藥物治療。

過度活躍青年瞓身社運 母代覆診

青少年精神狀况同受影響，精神科醫學院副院長（常務）陳國齡近日遇到約15歲過度活躍症患者因參與社會運動而未能覆診，由媽媽代覆診和領藥，該母親向陳說兒子很少睡覺、變得易發脾氣，又說願意為這運動犧牲性命，令媽媽非常憂心。陳說，有自閉症患者表達正不睡不吃參與這場運動，擔心患者或瀕臨情緒崩潰；亦有青少年自殺入院，稱受學業困擾之餘，近日社會運動也成精神壓力來源之一。

社聯外展隊於7月5日起在社區和網上尋找有自殺傾向者，並主動協助。社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲說，至7月26日已接觸並救了21名有自殺傾向者，最年輕的是中五學生，最大的30歲，主要因近日時局感絕望。姚說，外展隊接近每日都接觸到一宗想輕生的個案，情况嚴重。

社運相關精神科新舊症增

陳國齡說，近期社會運動獲廣泛參與，影響層面廣泛，無論私家或公家精神科，與近期運動相關的新症和舊症患者都增加。他說，社會運動由6月9日持續至今，時間長，事件不停發生，會打亂睡眠生理時鐘，加上參與者無法預測事態發展和所需承擔的後果，並受到視覺、聽覺、嗅覺多方面刺激，容易造成壓力和憂慮，也有人會產生無助和無希望之感，多種因素下，令人特別擔心這場運動帶來的情緒困擾。

精神科醫學院推服務 部分義診

精神科醫學院將於8月6日起推出為期半年的「Care4All香港精神——同舟共行計劃」，為最近社會動盪直接相關、需要精神健康評估與治療的市民提供服務，每次診症費上限800元，可接受最多4次診症。

精神科醫學院院長吳文建說已有逾50名醫生參與計劃，醫生會因應病人經濟狀况調節診金，部分醫生願意免費診症，社聯亦正為計劃尋找資助，盼助患者免費診治和接受藥物治療，有需要的市民可致電6020 2493查詢。吳文建說學院希望與市民同行，利用專業助市民渡過難關，並會利用計劃的臨牀數據分析病人年齡、病症種類、接受治療後的病症變化等，其後會發表研究報告。

明報記者

（反修例風暴）