強光照射阻拍攝 警向記者舉中指

兩記協譴責針對採訪 促正視警權問題

香港攝影記者協會和香港記者協會前日發表聯合聲明，稱近一個月來的大型衝突中，警員多次以強光照射記者，刻意阻礙記者拍攝甚至損害視力，情况極為普遍，嚴重侵害新聞自由。兩個協會譴責警方針對記者採訪的做法，促請警方和政府立即正視警權問題。

《中大學生報》歐姓記者當日到上環採訪，下午5時許到西區警署外，見警方於德輔道西及西邊界交界築起防線，故前往附近一幢唐樓並上天台拍攝，天台上亦有約5名記者。他說當時手持攝錄機觀察，有便衣警員看到他，突然以電筒向他照射，故馬上開始攝錄。根據《中大學生報》片段，該男警員身穿背心及戴上警察頭盔，但胸口上並無委任證，他不間斷地向記者照射強光，其間並舉起中指；他身邊亦有兩名便衣警員同樣以電筒照射記者，3人共照射最少60下閃光。

中大學生報記者批「警隊的羞恥」

歐認為警員行為可笑及不專業，他們輕易受鏡頭影響情緒，行為並不克制，「是警隊的羞恥」。他亦說過去多次採訪時亦遭警員以電筒強光照射，形容已是常見。他質疑有關做法是警隊上司准許，而警員不佩戴委任證是刻意而為，為了避免被監警會追查。他說今次亦是無法確認該名以電筒照射的便衣警員身分，未能追究。

（反修例風暴）