鍾健平准保釋 稱密封證物袋遭打開

【明報專訊】「光復元朗」遊行發起人鍾健平周日（28日）被警方以「組織未經批准集結」罪名拘捕，昨早獲准以1000元自簽保釋。他昨午透過友人表示，在保釋程序期間，發現載有其私人財物、應已密封的證物袋，曾被不知名者打開，當中有他與律師就其他案件準備的資料，包括就元朗遊行的司法覆核資料。他會循公職人員行為失當向廉政公署舉報。警方回應稱，已安排新界北總區另一隊重案組人員調查有關指控。
鍾健平昨晚8時半由大埔那打素醫院出院，他稱身上財物只剩下一個膠袋，內有醫院處方的藥物，但未有透露其他財物是否已被警方檢走作證物。被問及證物袋遭打開的詳情，他回應稱「根據案例，不方便透露」。
將向廉署舉報 警：另一隊重案調查
執業大律師陸偉雄表示，一般而言警方拘捕疑犯後，會將其財物放入袋中密封，若懷疑部分財物如手機等與案有關，亦可檢走，但若要檢視手機內的資料，則要向法庭申請搜查令。疑犯若認為警方處理失當，可向投訴警察課投訴。
法政匯思：證物須庭上解封
法政匯思召集人李安然表示，密封的證物袋被打開或有嚴重後果，他解釋，若警方檢走的證物中，有容易被干擾的證物，例如手機，警方須將證物密封，之後到庭上在辯方律師面前打開，以證明證物仍是檢走時的狀况，否則有可能不被法庭接納成為證據，而若能證明有人意圖干擾手機等證物，或涉妨礙司法公正。