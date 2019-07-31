鍾健平准保釋 稱密封證物袋遭打開

鍾健平昨晚8時半由大埔那打素醫院出院，他稱身上財物只剩下一個膠袋，內有醫院處方的藥物，但未有透露其他財物是否已被警方檢走作證物。被問及證物袋遭打開的詳情，他回應稱「根據案例，不方便透露」。

將向廉署舉報 警：另一隊重案調查

執業大律師陸偉雄表示，一般而言警方拘捕疑犯後，會將其財物放入袋中密封，若懷疑部分財物如手機等與案有關，亦可檢走，但若要檢視手機內的資料，則要向法庭申請搜查令。疑犯若認為警方處理失當，可向投訴警察課投訴。

法政匯思：證物須庭上解封

法政匯思召集人李安然表示，密封的證物袋被打開或有嚴重後果，他解釋，若警方檢走的證物中，有容易被干擾的證物，例如手機，警方須將證物密封，之後到庭上在辯方律師面前打開，以證明證物仍是檢走時的狀况，否則有可能不被法庭接納成為證據，而若能證明有人意圖干擾手機等證物，或涉妨礙司法公正。

（反修例風暴）