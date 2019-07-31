4青年控管有攻擊性武器 官指目的呼之欲出拒保釋

4名被告依次為翁偉成（25歲）、朱梓雲（23歲）、朱俊愷（18歲）、廖栩鋒（19歲）。控罪指出，4人於元朗朗樂路攜有攻擊性武器，首被告攜有一支伸縮警棍；次被告攜有一支丫叉、一袋鐵珠及一把摺合式萬用刀；第三被告攜有一把氣槍連充氣罐、一個已上膛彈匣、兩個未上膛彈匣、一包BB彈；第四被告攜有一把摺合式萬用刀。

攜有伸縮警棍丫叉萬用刀氣槍

控方表示，眾被告於案發當晚10時許圍在一起傾談，其中首被告身穿「美國隊長」的裝束，令警員起疑截查。辯方解釋，第三被告攜帶眼罩和氣槍等裝備，是打算前往打野戰，但後來得悉元朗有傷者，因他考慮自己學過急救，故到附近幫忙。署任主任裁判官蘇慶年認為案情嚴重且控罪強，從客觀環境可推論，各被告會用身上工具施襲，故拒絕各人擔保。

大律師陸偉雄認為，即使各人所持器具不屬嚴重武器，但裁判官決定保釋時，不僅視乎該物件表面功能是否嚴重，而是最終使用該物件目的，若推論其中目的是用以傷人襲擊，亦會納入考慮因素。

【案件編號：FLCC3420/19】

（反修例風暴）