元朗被捕社工：還押醫院警禁下牀 稱遭扣留近64小時 被嘲用尿壼

劉家棟昨被押解到粉嶺裁判法院提堂，獲准以2000元保釋，他身穿病人服，頸部套上頸箍 ，在法院外見傳媒，右額角有瘀傷。劉哭訴在羈留病房時遭看守警察不禮貌對待，扣留他近64小時期間，有一天完全沒向他問話；警員又不准他下牀，他只能臥牀睡覺，看着天花板過了48小時，形容時間過得「很慢、很長」，感到很難過。

留院期間，他稱目擊有病人向警察搭訕「阿sir咁夜唔瞓」，該警察回應說「阿sir做嘢唔使你教」；又目睹有警員催促正使用廁所的病人，說「阿sir要用廁所」。

稱被捕時遭踢頭 獲保釋「不夠膽繼續留院」

庭上透露，劉家棟除了頭、右眼和頸部受傷，醫生亦發現他的心跳慢於常人，強烈不建議出院，但劉表示「不夠膽繼續留院」，因有警員指嚇說若不能出院，便要繼續羈留，對其精神造成極大負擔。

劉提及被制服經過，稱當時被警員踢中膝蓋倒地，即被3至4名警員按在地，又遭人踢頭。他表示保留追究權利。

根據《警隊條例》52條（1），警方須在切實可行的情况下，於48小時內將被捕者帶到裁判官席前。民權監察成員王浩賢解釋，若羈留逾48小時，有可能因案件橫跨周末，但警方須向裁判官解釋。

警：可向投訴警察課投訴

警方回應，任何人若受不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會考慮證據，按既定程序公平公正處理。

控罪指出，劉家棟於本月27日在元朗安樂路與泰祥街交界附近阻差辦公。控方表示警方仍須進一步蒐證，包括查看錄影片段，反對劉擔保，稱因之後的周末續有遊行示威，劉有再犯可能，但不獲署任主任裁判官批准，並指控方無基礎推論會重犯，故批准保釋，下令劉須交出所有旅遊證件，不得離港。

【案件編號：FLCC3419/19】

明報記者

（反修例風暴）