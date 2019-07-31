元朗襲擊 廉署主動查警有否公職失當

上周有議員和政黨等組織到廉署舉報7．21元朗事件中警方涉公職人員行為失當。有不具名的元朗鳳攸北街商戶昨稱，廉署人員昨中午到該街道向商戶查詢能否檢走閉路電視片段調查。廉署回覆稱，就元朗襲擊事件，接獲市民投訴，會依法嚴肅跟進，根據政策一般不會評論個別事件。曾任廉署調查主任的立法會議員林卓廷說，廉署通常收到舉報才跟進，但若涉及重大公眾利益，在收到涉及某些人貪污等與廉署有關罪行的情報或看到傳媒報道，廉署有機制可主動調查。

白衣人傍晚起聚鳳攸北街 市民三報警 警車三駛經無人下車

據香港電台《鏗鏘集》片段，當日早於傍晚約6時半，已有白衣人群聚集鳳攸北街，約兩小時後近200名白衣人走向鳳攸北街公園方向，當中有人揮舞藤條。9時24分起，有市民先後3次報警，及後警車3次駛經鳳攸北街，但無警員下車。片段亦拍到一輛載走白衣人的車，港台翻查車牌，發現該車牌於一日半後已註銷。

對於警員遲遲未現身，警務處長盧偉聰曾解釋稱當時接獲區內3宗打鬥及1宗火警；本報就當日人手和警車安排，以及為何不見警員落車或採取行動向警方查詢，至截稿前未有回覆。

受訪者「護港集會」預告「有好戲」 翌日現身元朗

據now新聞台《經緯線》片段，有受訪元朗市民曾於本月20日「守護香港」集會期間上預告翌日有「好戲看」，其後該新聞台21日在元朗拍到一名與該受訪者服飾和髮色相似的人。

當日於附近公園被打的廚師蘇先生已出院，他支持廉署介入調查，惟對能否還公道的信心不大。他深信當晚只要有警察或一輛警車在場，也能起阻嚇作用，「有人在場差好遠」。

元朗區議員（鳳翔）麥業成說，當日中午12時已通知相熟的警民關係警長當晚或有事發生，至晚上8時再通知該警長有數百名白衣人在鳳攸北街聚集，部分人持藤條和棍，其後近10時先後兩次報警，均獲覆將派人處理。麥質疑白衣人好像「知道一定沒警察來，所以才夠膽聚了數小時，之後又打人」。元朗區議會擬開特別區議會會議討論警方當日行動，麥稱暫未獲通知開會會期。本報向元朗區議會主席沈豪傑查詢，至截稿前無回覆。

林卓廷：不影響成立獨立委員會

林卓廷說，若需一組人專注地調查重要案件，廉署會成立「Special Duty」小組，一般由首席調查主任或以上職級的較有經驗者領導。他認為，廉署只調查公職人員行為失當等刑事案件，與「整件事的來龍去脈、有否濫權等，屬不同角度去調查」，故認為不影響成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）