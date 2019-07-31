圍葵涌警署變衝突 警長巴士站舉霰彈槍指市民

數百人聲援示威者 持盾警欲驅趕

7．28被捕的示威者昨晚陸續獲保釋，離開葵涌警署。數百名市民自7時許包圍警署，部分人站在馬路，並高叫「沒有暴徒、只有暴政」口號，警署關上大閘。有自稱涉暴動被捕者的男子步出警署後，表示警方正安排大部分被捕者辦理以1000元自簽保釋，呼籲示威者今早到東區法院聲援。另有被捕獲釋者哭着離開警署。至10時許，有市民向警署閘內投擲雜物，有警員在閘內向閘外示威者噴射胡椒噴霧。

警盾撞飛攝記 本報記者中椒

其後有約6至7名戴着防暴頭盔及持盾的警員從警署步出，嘗試驅散示威者，但反被示威者包圍並投擲雜物及以雨傘攻擊。部分警員被追到警署附近的港鐵站，一度在港鐵大堂與示威者對峙，警員揮棍及噴胡椒噴霧驅散示威者。其後大批警員持盾衝出警署支援被包圍同袍，其間一名《蘋果日報》攝記被警員以盾牌撞飛跌在地上，另有一名女記者被警員揮棍追打。

一名光頭的警署警長被追至港鐵站旁的巴士站，遭示威者包圍及攻擊，多番舉起手上的雷明登870霰彈槍指向市民，該長槍並無如早前示威時警員使用的長槍般在槍柄上印着「less lethal」字眼。有資深警務人員說，該長槍可配備發射實彈。該警署警長其後登上警車離開。衝出警署的警員緩緩退回警署方向，並繼續向示威者噴胡椒噴霧，本報攝記面部被噴中，至11時前警員退回警署內。

（反修例風暴）