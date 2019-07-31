7．28衝突拘49人 兩日後控44人暴動 今提堂 人數超旺角衝突首批被告

明報記者

警方昨晚公布，28日港島西區一帶有示威者非法集結及堵塞道路，有人掘起路面磚塊、拆毁路邊圍欄、破壞附近路牌和燈柱，並以磚頭及削尖鐵枝等致命武器襲擊警員。警方多次警告無效，清場行動中拘捕49人（32男17女），年齡介乎16至41歲，案件交港島總區刑事總部跟進。

警方調查及諮詢律政司意見後，控告44人暴動罪，其中一名33歲男子被加控一項襲警罪；另外，一名24歲男子被控藏有攻擊性武器。上述45人今早9時半在東區裁判法院提堂。據悉其中一個被控暴動罪者為國泰機師。被捕其餘4人中，有兩名男子暫准保釋，待警方調查，另外兩名男女暫時獲釋。檢控消息一出，數以百計市民包圍葵涌警署抗議，防暴警察到場驅散（見另稿）。

與律政司兩日「無休息」 警消息：每宗都很穩妥

據悉，警方與律政司專隊兩日來「無休息」，共開3次會議，警方不斷提供資料，雙方極重視案件，處理效率高。警方消息人士形容，被控暴動罪的44人「每一個case都好穩妥」；被問有關衝突發生兩日便檢控，而此前的示威衝突都未檢控，是否警方「特事特辦」，該人無直接回應，只說「今次案情嚴重，當時現場見火光熊熊」，故警方及律政司均有共識要加緊處理。

翻查資料，旺角大衝突首批被控暴動罪的有36人，包括本土民主前線前發言人梁天琦。至今33名因旺角衝突被控暴動罪的被告中，盧建民判刑最重，囚7年。事隔逾3年仍有相關案件未開始審訊。

大狀：暴動罪涉大量蒐證 質疑「夾硬」提控

曾參與旺暴案審訊的大律師形容，律政司今次短時間、一次過以暴動罪檢控多人，比當年所用的時間更少，涉及人數更多，對相關做法感到奇怪。他說，7．28衝突涉大量影片，多名在場者戴上頭盔和口罩，警方和律政司理應詳細研究以確認其身分，質疑律政司是否「夾硬」將當晚出現的人均控以暴動罪。

該大律師又稱，要證明一個人干犯暴動罪，控方需先證明案發當日出現非法集結，現場同時出現暴力，或威脅使用暴力的情况，令一個普通合理的人置身現場，會感覺其人身安全和財物受侵犯或嚴重破壞。

（反修例風暴）

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