真道助理校長言論仇警 教局：按程序嚴正跟進

fb帖文限朋友觀看 校董會：與學校無關

戴健暉帖文僅限其帳戶朋友觀看，他稱「黑警」7歲或以上子女，在20歲前會死於非命，「點解唔即死？......等他們過身時，令你有你打過青年的父母有同樣的切身之痛」。真道書院校董會在校網貼聲明稱，戴發表的文字純屬其「個人」意見，與辦學團體及教職員無關；又對任何言語或行為暴力予以譴責。

梁振英促辭退 家長學生稱教學公正

前特首梁振英向真道書院校監發信，稱戴的惡毒言辭「大抵可列為全球教育界之恥」，促辭退戴健暉。4個警察協會亦去信教育局及學校要求跟進。而真道書院學生、家長、校友分別發聯署，稱戴健暉言論被上綱上線，惡意中傷，稱他在課堂教學從來都公正持平，沒有在校園散播任何仇恨情緒。

教育局回應， 教師無論以任何形式散播仇恨言論，尤其是針對幼童及青少年的惡意恐嚇，都有違社會接受的行為準則，為學生立下極壞榜樣，損害教師專業形象，絕對不能接受；又稱會依照既定程序嚴正跟進有關教師的道德及專業操守事宜。

（反修例風暴）