美商會促撤修例及獨立調查 「港若衰落星將受益」 稱會員對港前景短期悲觀

34.4%感遠景受損不能修復

香港總商會及國際商會香港區會等商會明確表明要求政府成立獨立調查委員會，另有商會則希望政府和社會各界建立共識（見表）。美國商會昨日發聲明指出，該會於本月23日至昨日晚上做了問卷調查，評估近日示威行動對會員看法影響，最終收到153名會員回覆，佔該會會員約12.1%。

調查顯示，有約43.8%受訪會員認為示威對其生意造成損害，亦有約34.4%受訪者認為香港的長遠前景已造成不能修復的傷害。問及應對辦法，有約75.2%受訪者認為應正式撤回修訂，並成立獨立調查委員會，全面檢視近日事件，包括警方行動。美國商會亦期望，港人避免訴諸暴力，與政府進行有建設性的對話。

美國商會分析，過去數周的遊行示威、政治癱瘓、暴力事件等已帶來嚴重後果，包括因供應鏈和消費活動受阻，即時衝擊營商收入，以及長遠或導致投資被擱置等情况，亦指出示威等活動已深化受訪者認為香港作為營商之地，已變得較不安全和高風險的想法。商會又稱，若香港衰落，新加坡將是主要受益人（primary beneficiary）。

中華總商會：支持林鄭施政 盼聽多方聲音

香港中華總商會會長蔡冠深昨表示，工商界支持行政長官林鄭月娥政府的施政，呼籲社會停止違法衝擊及暴力行為，堅守和平理性原則，讓社會盡快回復平靜，重新聚焦經濟及民生工作，「香港和國家的命運緊密相連，香港今日的繁榮來之不易，大家要珍惜和共同維護」。被問及是否支持成立獨立調查委員會，他說希望政府聽取多方面的聲音，作出對香港最有利決定。對於林鄭月娥有否錯失平息民憤的時機，他則不予評論。

明報記者

（反修例風暴）