警與白衣人交談影片 now 及fb否認刪除

now新聞昨中午於網頁上載被指消失的7分鐘片段，稱「當日now331直播台全程在網上及facebook直播」，強調「絕無刪剪直播片段，亦無權在fb直播重溫片段中抽起7分鐘」。fb香港及台灣公共政策總監陳澍昨亦於fb發帖文，強調不涉技術問題，直播期間未有「中斷、移除或修改now TV直播的任何內容」。

now新聞上載到fb的影片長逾3小時，影片右上角顯示時間是7月22日凌晨1時28分至4時47分，當影片去到3時55分31秒時，突然跳到4時02分39秒。now昨上載的消失7分鐘片段顯示，一群戴口罩白衣人與身穿黑色背心便衣警察同時出現在南邊圍圍門，後來白衣人離開，警方未阻止。此外，畫面亦顯示元朗區助理指揮官（刑事）游乃強在村公所與白衣人交談，時間大約為凌晨4時。

方保僑：或上傳中損毁

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，用fb Live直播，完成後要經一段時間儲存影片，隨後該段影片會重新上網。他說now新聞出事的影片長逾3小時，檔案數以GB計，若上傳時有損毁，可能失去部分影片，故認為並非fb技術問題；而在直播完成後，上載影片出問題亦非電視台可控制。

（反修例風暴）