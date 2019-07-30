視示威者如親人 孤身擋防暴警被推跌 空裝前線護孩子 「綠絲漢」：寧願我被打

明報記者

上周六下午約5時半，元朗大馬路的示威者往後退，雙方靜止良久，防暴警突然步步進逼，人群中有人不斷高呼「快啲走」。眼見有人恐慌，阿昌恐怕人踩人，想也沒想，便獨自擋在防暴警前，不斷說「唔好太急」。

「可能有人會笑我插水。」倒地後手肘擦損，對阿昌來說不算什麼，只覺得把他推跌的警員「少少蠱惑」；然而過去個多月，眼見年輕人在反修例運動不顧一切，只為了更美好的香港，他決定參與由好鄰舍北區教會發起的「守護孩子行動」。

已半退休 本可不理世事

一直是「和理非」的阿昌關心社會，但沒走在社運最前線，從不知催淚彈氣味，如今已半退休，本可不理世事，「家人常說，多你一個不多，這些事讓其他人做就好。其實我已享受了香港經濟好的年代，享受了很多美好事物，我不忍心看到今天的後生仔咁樣」。

盾牌、防毒面罩、眼罩，他都沒有。他心無畏懼，掛着寫上「守護孩子」的綠絲帶，便奔走示威前線，成為警民之間的緩衝。直至前晚警方在西環清場，他才戴頭盔，恐怕在黑夜被警棍擊中頭。槍聲四起，一枚枚催淚彈墜地，他在橫街窄巷閃避，流淚也流涕，情急下要隨地拾起物資。混戰在前，恐懼難免，但他視年輕人如自己親人，堅決要守護，「如果他（警察）真的打，我寧願他打我」，育有一名女兒的阿昌突然哽咽，「如果他是我的仔女，我怎會不為他擋呢？」

尊重示威者意志 不強求撤退

防止流血衝突之餘，阿昌亦希望在運動中與年輕人同行。他不忘提醒自己尊重示威者意志，不強求他們撤退，說是「兄弟爬山」，只望發揮少許力量，令警民平和。

不認同暴徒說法 以青年為傲

有人形容年輕示威者是「暴徒」，阿昌說曾見年輕人擲物和撬磚，但絕不認同「暴徒」說法。他目睹年輕人表達訴求同時，會保護他人、在場維持秩序，也會淋熄墜落回收桶的催淚彈。

「我不想只得後生仔付出這麼多，我有時和家人說，不是自己有啖安樂茶飯吃就好。」阿昌仍會奔走前線守護年輕人，反修例運動未竟，但他有感年輕人的行動已令人心覺醒，「我引以為傲」。

（反修例風暴）