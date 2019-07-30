煙攻入屋老幼咳不停 居民斥警「完全無腦」

居於西環山道的區政聯盟執委陳展浚稱，前晚上環及西環一帶封路，居民須步行回家。至晚上約9時50分，警方放煙推進，一對母子行經德輔道中近文華里時，被催淚煙刺激致呼吸急促，示威者及急救員隨即為男童處理，幸母子表現鎮定，經敷治後情况得以紓緩。他又表示，前晚回家後即使已關窗開冷氣，仍嗅到催淚彈氣味。他形容，飄入民居的催淚煙雖不會刺激眼睛導致流眼水，但鼻及喉嚨均不適，約15分鐘氣味才消散，「但警方好似『放題』咁放彈，（氣味）散咗又嚟。」

居於上環機利文街低層的鍾太批評警方在民居附近射催淚彈是「完全無腦」，引起市民恐慌，雖然家中已關窗，但仍有煙攻入家中，家中老幼咳嗽不停和打噴嚏；居於正街的張先生表示，港鐵封站需在上環站下車，甫離開A出口便受催淚煙波及，不停流淚。他批評警方在民居附近放催淚煙「搞到民不聊生」，又指摘未有提醒市民站外正施放催淚彈。

中聯辦國徽膠殼移除

昨晨西環、上環一帶市面暫時回復平靜。機利文街行人路有磚頭被撬，路政署以膠帶及圍欄圍封，永樂街行人路亦有磚頭堆放地上。皇后大道中新紀元廣場及中遠大廈，正門外分別留有白色油漆及被寫上「光復香港，時代革命」字眼，有職員以膠帶圍封清理。另外，上周中聯辦外的國徽被油漆彈擲中後曾以透明膠箱保護國徽，該膠箱昨日已移除，惟門外仍設置了水馬。

港島太平洋酒店職員稱昨晚無人因衝突滯留，酒店運作正常；永樂街一帶海味店前日大多休息，沒有受損，生意額亦未受影響。

（反修例風暴）