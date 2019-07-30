西環黑夜警民武力升級 人權組織：惡性循環 煙彈密集發射 丫叉弓箭還擊

明報記者

本報查詢警方周日晚使用的槍彈數量，截稿前未獲回覆。前晚警方在上環一帶多條內街發射催淚彈，波及民居。本報記者觀察所得，當晚周圍槍聲四起，沒法準確計算次數，有影片拍得警方一秒連射6槍催淚彈。

攝記中橡膠彈手骨折

NOW新聞台一名受傷薛姓攝影師憶述，前晚9時許在上環信德中心對開一個石壆拍攝，防暴警察發射催淚彈及開槍試圖驅散，示威者則投擲磚頭還擊。約9時45分，他在相當接近示威者的一方拍攝時，疑因「隻手伸了出來」，右手突然被硬物擊中劇痛，「知道中了槍出事」，於是馬上離開。薛稱，當刻由無感覺至痛楚突然「飈上來」，面部麻痺、呼吸急促。事後送瑪麗醫院留醫一晚後出院，醫生稱其右手無名指指骨移位及骨折，完全復元料需至少3星期。

另外，《香港01》一名攝記在上環干諾道中一帶花槽拍攝示威者和警方對峙時，左邊大腿懷疑被橡膠子彈打中，大腿即時紅腫，影響採訪。

警察又從多個高處向地面示威者發射催淚彈，包括林士街停車場及上環一帶停車場；警方又從一處天橋，向橋下走避中的示威者發射胡椒水劑。另外，港台亦拍攝到，有速龍小隊制服示威者後扯下他們的口罩，一名便衣警員疑似踩示威者手。有傳媒亦拍攝到，有外籍婦人途經上環被防暴警阻截，婦人被防暴警推倒地上，婦人受傷，但警員沒有理會。

示威者同時武力升級，除了磚頭、鐵枝及油漆彈，示威者亦用丫叉射石頭、波子，又有示威者燃點手推車上的紙皮推向警方防線，另有示威者燃燒垃圾桶內雜物，以及射弓箭。

燒紙皮推向警方

當晚約10時，示威者在干諾道中近永安中心上方行車天橋，向地面的警方防線投擲大型雜物、 路牌等，警方馬上走避至橋底及永安中心。警察公共關係科高級警司余鎧均昨凌晨會見傳媒，表示前日港島示威中拘捕至少49人，涉嫌參與非經批准的集結，以及藏有攻擊性武器；警方批評激進示威者暴力行為愈演愈烈，由拆鐵欄投擲磚頭，演變成縱火，嚴重偏離和平表達訴求的原則，對暴力行為予以最嚴厲譴責。

西環黑夜衝突中，多人被捕及受傷，被捕者包括民陣前召集人楊政賢。截至昨晚7時，16名被送往瑪麗醫院急症室的傷者中，仍有一名女子留醫，情况穩定。

人權組織：政府利用警察鎮壓示威

招更大民憤

民權觀察成員王浩賢表示，雙方武力升級屬惡性循環，令人擔憂。他說，示威者向警方投擲路牌其實非常危險，但此前警方不停推進防線，又同時射催淚彈及橡膠子彈，「（雙方）怒火積聚所以爆發」。

王期望雙方克制，然而他認為「政治問題政治解決」，政府現在只是利用警察去鎮壓示威，結果激起更大民憤。

（反修例風暴）